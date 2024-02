Helldivers 2: Update legt Spielern das Handwerk, die die Server-Warteschlangen verstopfen

Darauf einen Helldiver-High-Five: AFK-Spieler blockieren künftig endlich nicht mehr die Logins.

Helldivers 2 ist ein erstklassiger Koop-Shooter, hat aber derzeit vor allem ein Problem: überlastete Server und oft lange Warteschlangen zu Stoßzeiten.

Zahlreiche Spielerinnen und Spieler versuchten diese zu umgehen und verschlimmerten das Problem damit nur noch mehr. Jetzt gibt’s einen neuen Patch, der Besserung verspricht.

Um 11 Uhr wurde das Update im offiziellen Discord von Helldivers 2 angekündigt, dazu heißt es: »Wir haben einen neuen Patch für PC und PS5 ausgerollt, der sich mit AFK-Spielern, Stabilität und Abstürzen sowie Performance-Verbesserungen im Backend befasst«.

Der Knackpunkt hier sind die AFK-Spieler. Denn um sich Login-Wartezeit zu ersparen, loggten sich zahlreiche User gar nicht mehr aus Helldivers 2 aus!

Ein Teufelskreis, denn aktuell bietet das Spiel nur limitierten Platz – tatenlos herumstehende Helldiver nahmen also Leuten den Slot weg, die sich gerade ins Spiel stürzen wollten!

Das führte zu großem Protest in sozialen Medien, wie hier auf Reddit zu sehen:

Die Lösung dafür: Eine automatische Kick-Funktion wurde implementiert. Dazu heißt es: »Wir haben eine Funktion integriert, die Spieler automatisch rauswirft, die 15 Minuten lang untätig sind.«

Wer also einfach die Konsole oder den Rechner mit Helldivers 2 laufen lässt, muss sich nach 15 Minuten wie allen anderen auch wieder hinten anstellen.

Was hat sich noch geändert? Die vollständigen Patch Notes von Update 1.000.11 findet ihr auf der nächsten Seite dieses News-Artikels im Original.

