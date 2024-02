Weil Helldivers 2 von Spielern überrannt wird, müssen die Entwickler die Notbremse ziehen

Die größte Gefahr für die Helldivers sind gerade nicht riesige Insekten, sondern Serverprobleme.

Nachdem die Spielerzahlen von Helldivers 2 übers Wochenende weiterhin angestiegen sind, kam es laut den Entwicklern erneut zu technischen Problemen, da die Server durch den Spieleransturm überlastet wurden. Deshalb sollen nun vorübergehend die maximalen Spielerzahlen begrenzt werden.

Wir arbeiten rund um die Uhr

Schon zum Release von Helldivers 2 sorgten überfüllte Server immer wieder für Probleme, etwa beim Matchmaking. In unserem Test mussten wir den an sich hervorragenden Koop-Shooter unter anderem auch deshalb auch um einige Punkte abwerten.

11:45 Helldivers 2: Wir überleben die letzten 10 atemberaubenden Minuten einer dramatischen Mission

Nachdem am Wochenende ein neuer Rekord mit 400.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern auf Steam aufgestellt wurde, kündigten die Entwickler auf Discord eine drastische Maßnahme an:

[...] Daher mussten wir die Zahl der gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spieler auf etwa 450.000 begrenzen, um die Serverstabilität weiter zu verbessern. Wir arbeiten weiterhin mit unseren Partnern daran, diese Grenze anzuheben. [...] Danke für eure andauernde Geduld.

Ihr kommt in Helldivers 2 also gerade nicht mehr garantiert auf einen Server. Dafür soll es allerdings zu weniger Problemen kommen, wenn ihr spielen könnt.

Grund für diese Maßnahme sind die auf den Rekord folgenden Serverprobleme. Unter anderem bekamen manche Helldiver keine Belohnung nach einer abgeschlossenen Mission oder wurden vom Server getrennt. Zwar habe man inzwischen einige Problem-Ursachen beseitigt, die Kapazitäten reichen aber weiterhin nicht aus.

Die Entwickler versichern, dass sie rund um die Uhr daran arbeiten, die Probleme endgültig zu lösen. Solltet ihr inzwischen auf Probleme mit dem Spielfortschritt stoßen, helfe es, Helldivers 2 neuzustarten.

Erst am Freitag startete Helldivers 2 sein erstes Event, bei dem Spielerinnen und Spieler sich gegen einen Großangriff feindlicher Roboter verteidigen müssen. Allerdings läuft die Schlacht wohl nicht besonders gut, da nun PlayStation-Spieler nach Verstärkung rufen und einen Release des Shooters auf der Xbox fordern. Mehr dazu lest ihr in den obigen Artikeln.