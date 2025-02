In Helldivers 2 tragt ihr jetzt Atombomben als Rucksack, aber alle reden nur über ein Gartenwerkzeug

Selten hat eine Schaufel für so viel Begeisterung gesorgt: In Helldivers 2 gibt's das das neue »Verschanzungswerkzeug«.

Krieg bleibt bekanntlich immer gleich. Das gilt aber nicht für den Krieg von Helldivers 2: Der Koop-Shooter bekommt erneut Zuwachs in Form eines dicken Updates des Warbonds Servants of Freedom, das am 6. Februar erscheint.

Doch viele Fans interessiert gerade etwas viel profaneres: Es gibt jetzt nämlich Schaufeln, um Schützengräben auszuheben – und vielleicht auch noch viel mehr.

Intergalaktischer Spatenstich

Das neue Update erschien am Dienstag und hatte zahlreiche Verbesserungen, Balance-Korrekturen und sogar kleine neue Features an Bord. Auf Steam könnt ihr die kompletten Patch Notes nachlesen, hier einige der Highlights:

Ihr könnt endlich flott joggen, während ihr SEAF Artillerie-Granaten tragt.

Als Beifahrer im Jeep kann man jetzt Taktikausrüstung und Handgranaten werfen.

Minenfelder machen jetzt mehr Schaden lösen keine Kettenreaktion mehr aus.

Was aber in den Patch Notes verschwiegen wurde, ist ein neue Gartenwerkzeug: Wie entsprechende Videos auf Reddit und YouTube zeigen, finden Spieler bei ihren Streifzügen durch die Galaxie jetzt plötzlich Schaufeln auf der Planetenoberfläche!

Mit diesen neuen Nahkampfwaffen kann man nicht nur Robotern und Terminiden die Schädel einschlagen, sondern auch den Boden auf den Maps umgraben.

Erste Feldversuche mit dem »Verschanzungswerkzeug« förderten sogar verborgene Schätze zutage: Mit dem Spaten kommt ihr an unterirdische Proben ran – eine begehrte Ressource für Raumschiff-Upgrades.

»Rock and Stone?«

Auf Reddit überschlagen sich nun die Spekulationen über Zweck und Potenzial des Gartenwerkzeugs.

Welche Geheimnisse schlummern noch unter den Oberflächen der vielen Planeten der Galaxie-Karte? Erwartet uns hier nun das 2024 angedeutete Crossover mit Deep Rock Galactic? Sind noch mehr Survival-Crafting-Elemente á la Minecraft geplant?

Antworten gibt’s darauf (noch) keine. Fest steht aber: Die Community spekuliert fieberhaft über die Implikationen der neuen Schaufel und erträumt sich dazu passende Waffen und Gadgets, um Grabenkrieg-Taktiken voll ins Spiel zu implementieren.

Neues im Helldivers-Arsenal

Da gerät das neue Warbond Servants of Freedom fast schon in Vergessenheit, obwohl es auch hier spannende Mechaniken und gleich mehrere neue Waffen zum Freischalten gibt.

Der Battle Pass enthält unter anderem die B-100 Portable Hellbomb: Diese kompakten Atomsprengköpfe werden normalerweise aus dem Orbit angefordert, jetzt könnt ihr sie auch praktisch als Rucksack überall mit hin nehmen.

Hier der Trailer dazu:

0:58 Nachschub für Helldivers 2: Jetzt gibt's Granaten mit Propeller und Bomben als Rucksack

Dazu kommen auch zwei neue Rüstungen mit einer martialischen Märtyrer-Funktion: Stirbt der Träger, explodiert der eingebaute Sprengsatz und nimmt alle Gegner (und wenn's blöd läuft auch Teamkollegen) im direkten Umkreis mit.

Am 8. Februar feiert Helldivers 2 übrigens seinen ersten Geburtstag. Fans rechnen zu diesem Termin fest mit weiteren Überraschungen – zuletzt hatten sich Anzeichen für eine neue Invasion der Illuminate-Fraktion verdichtet.