Ja, Helldivers 3 kommt - aber nicht so, wie wir es von einem klassischen neuen Release kennen

Operation: Zukunftssicherung

Helldiver, es war ein aufregendes Abenteuer! Gemeinsam haben wir die Super-Erde verteidigt, uns den Bugs, Cyborgs und Illuminate tapfer entgegengestellt und unsere Freiheit mit Feuer und Stahl verteidigt. Doch eine Frage bleibt bestehen: Wie geht es nach Helldivers 2 weiter?

Wird uns eine neue Mission in einem dritten Teil erwarten oder tragen wir die Schlacht gegen die Feinde der Demokratie in gewohntem Terrain aus? Arrowhead-Chef Johan Pilestedt hat eine überraschende Antwort.

Helldivers 2 wird zu Helldivers 3

Um die Weihnachtszeit wurden einige Stimmen auf Twitter/X laut, die sich nach einem größeren Koop-Modus sehnen. Fans des galaktischen Shooters wünschen sich eine Aufstockung der Lobby-Größe von vier auf acht.

Die ernüchternde Antwort kam von Pilestedt selbst: Nein, das geht nicht. Engine, Netzwerk-Architektur, Oberfläche und Performance geben ein solches Update nicht einfach so her. Aber ganz so final wollte er das Thema dann doch nicht abtun.

Auf die scherzhafte Ankündigung eines Fans, dass Helldivers 3 im Jahr 2032 mit Unterstützung für acht Spieler erscheine, antwortet Pilestedt:

Wir entwickeln Helldivers 2 zu Helldivers 3 weiter … also könntest du recht haben. Außer vielleicht Schwimmen – ich glaube nicht, dass man in einem schweren Plattenträger mit Gewehr und Support-Waffen schwimmen kann. Außerdem ist es in all unseren Spielen so ein Ding, dass der Protagonist nicht schwimmen kann.

Es sieht also so aus, als sei erst einmal nicht geplant, die Reihe im klassischen Fortsetzungsmodell fortzuführen. Stattdessen möchte das Studio größere, neue Features direkt in das bestehende Spiel einbauen. Das könnte zum einen in Zukunft die höhere Spielerzahl einschließen, deutet aber auch darauf hin, dass Helldivers 2 auf kurz oder lang die Spiel-Engine wechseln muss.

Aktuell läuft der Shooter nämlich über Autodesk Stingray, eine Engine, die bereits 2018 eingestellt wurde. Wenn die Pläne also sind, Helldivers 2 langsam zu Helldivers 3 auszubauen, stehen sehr wahrscheinlich einige grundlegende technische Änderungen bevor.

Helldivers 2 hat Anfang letzten Jahres einen phänomenalen Start hingelegt und konnte sich, trotz einiger Wackler, eine stabile Spielerbasis aufbauen. Mit dem letzten Update, Omens of Tyranny, stiegen die lang erwarteten Illuminates in den Kampf ein. Wie genau das ausgesehen hat, erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln.