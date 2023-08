Ein Herr-der-Ringe-Fan wird im Internet gefeiert, weil er die richtigen Prioritäten setzt

Bei so viel Fan-Treue wird Frodo ganz warm ums Herz!

Ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Nein, damit meine ich nicht meine Frau - also ausnahmsweise nicht. Ach, das hier liest sie ja eh nicht. Ich rede über die große Leidenschaft in meinem Leben: Meine Fr… äh Der Herr der Ringe!

Egal ob Buch, Spiel oder Film: Mittelerde ist mein Leben! Ich schnaufe wie ein Zwerg, spreche wie ein Elb, esse wie ein Hobbit und bin bezaubernd wie Gandalf. Und wisst ihr was? Es gibt da draußen noch andere Menschen wie mich, und genau darum soll es in diesem Artikel gehen!

Denn ein Flugzeugpassagier wird derzeit dank seiner Liebe zur Tolkienschen Sagenwelt zum Star im Internet. Da muss sich selbst das Viertelfinale der Frauen-Fußball-WM hinten anstellen!

Er gerät nicht eine Sekunde ins Wanken

Der besagte Passagier befindet sich mitten über den Wolken in einer United-Emirates-Maschine. Er ist umzingelt von Fußball-Fans, die sich gerade die Live-Übertragung des jetzt schon legendären Viertelfinales (insgesamt 20 Elfmeter wurden benötigt, um das siegreiche Team zu ermitteln) der Frauen-WM anschauen. Am Ende jubelt Australien, aber das interessiert uns jetzt nicht.

Den Passagier juckt das ebenfalls nicht: Er schaut unbeirrt Die Rückkehr des Königs, selbst als alle um ihn herum anfangen zu klatschen, weil wieder irgendwas bei diesem schnöden Fußball-Match passiert. Bei so viel Standhaftigkeit würde selbst Gimli anerkennend nicken!

Hier ist das Beweisvideo, jubeln wir diesem treuen Gefährten zu:

Auf Twitter (oder auch X, wenn ihr es so nennen mögt) zieht das Video weite virale Kreise. Eigentlich wollte die australische Journalistin Jacqueline Felgate mit dieser Aufnahme die Popularität des Frauenfußballs festhalten. Aber auf Twitter haben Tausende Menschen nur Augen für Gandalf.

Ein Kommentar fasst es wunderbar zusammen:

Das ganze Flugzeug jubelt in dem Moment, als Frodo nach der Zerstörung des Rings aufwacht und seine Freunde sieht und seine Last endlich von ihm genommen wird … Ich bin absolut gerührt.

Inzwischen wurde das Video über 8.000 Mal geteilt und mehr als 67.000 Mal geliked - aber wohl nicht aus dem Grund, der Jacqueline Felgate vorschwebte.

Frodo, Sam und Co. können die Herzen vieler Menschen also noch immer für sich erobern. Wie sieht es bei euch aus? Wie oft habt ihr bereits die Filmtrilogie von Peter Jackson geschaut? Könnt ihr der Hobbit-Trilogie auch was abgewinnen? Und na gut: Wie steht es mit der Amazon-Serie? Ein Thema, euch zu knechten, also schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!