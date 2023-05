Herr der Ringe: Entwickler enthüllt ungewöhnliches Tolkien-RPG 22 Jahre zu spät

Wäre die Geschichte anders verlaufen, hätte Sauron noch in einem weiteren Spiel auf die Mütze bekommen.

Der Herr der Ringe ist spätestens seit der Film-Trilogie von Peter Jackson nicht mehr aus der zeitgenössischen Popkultur wegzudenken. Die älteren Semester unter uns wissen aber: Auch vor dem Erscheinen der Kinostreifen waren die Bücher von J.R.R. Tolkien bereits Kult. Über 150 Millionen Mal sollen sich die Schmöker bis heute verkauft haben.

Ein besonders ungewöhnliches Rollenspiel sollte an diesen Erfolg anknüpfen. Doch es erblickte nie das Licht der Welt. 22 Jahre später lüftet nun der Mitgründer von Troika Games den Schleier des Vergessens und enthüllt Details zu dem Projekt.

Die Schatten-Gemeinschaft

Timothy Cain ist ein Name, den RPG-Veteranen vielleicht schon einmal gehört haben. Als Autor haben wir ihm Spiele wie Arcanum und Vampire: The Masquerade - Bloodlines zu verdanken. Auf seinem neuen YouTube-Kanal plaudert er gerne auch mal aus dem Nähkästchen, weshalb wir nun überhaupt von dem ehemaligen Herr-der-Ringe-RPG erfahren haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nach der Fertigstellung von Arcanum trat der Publisher Sierra Entertainment um die Jahrtausendwende - also noch vor den Filmen - an Cain und sein Team bei Troika heran. Das Interesse an einer Zusammenarbeit war groß und die Entwickler erstellten ein Design-Dokument, um Sierra davon zu überzeugen, die Geldbörse aufzumachen.

Worum sollte es in dem Spiel gehen? Drei zentrale Punkte führt Timothy Cain näher aus, von denen manch einer wohl eher kontrovers von den in Sachen Lore als penibel geltenden Tolkien-Fans aufgenommen worden wären:

Helden als Teil einer Schattengemeinschaft : Das sollte quasi eine Gruppe von Draufgängern sein, die sich noch vor den Gefährten nach Mordor aufmacht, um den Weg freizumachen.

Das sollte quasi eine Gruppe von Draufgängern sein, die sich noch vor den Gefährten nach Mordor aufmacht, um den Weg freizumachen. Artefakte: Im Spiel sollte es neben dem Einen Ring noch nutzbare andere Relikte geben, etwa andere Machtringe oder die Palantíri.

Im Spiel sollte es neben dem Einen Ring noch nutzbare andere Relikte geben, etwa andere Machtringe oder die Palantíri. Korruptions-Mechanik: Dieses Spielelement hätte zu dauerhaften negativen Veränderungen der Charaktere führen sollen.

Hach ja, das Auenland. Mit seinen Wäldern und Feldern und den gigantischen Spinnen. Moment, was?!

Ihr könnt euch das ungewöhnliche Spiel sogar anschauen. Spult dafür in dem oben eingebetteten YouTube-Video einfach fix zu Minute 05:10 und ihr seht ein rudimentär gestaltetes Hobbingen, das seltsamerweise von zahlreichen Spinnen bevölkert wird.

Sierra stellte das Projekt in den folgenden Monaten wieder ein. Geschichte wurde Legende. Legende wurde Mythos. Und zweieinhalb tausend Jahre lang ... halt, na gut, es waren nur etwas mehr als zwanzig Jahre, bis sich dieses Tolkien-Spiel nun doch noch den Fans offenbaren konnte.

Wie sind eure Gedanken rund um das unveröffentlichte Tolkien-RPG von Troika Games? Hättet ihr den Gedanken an eine bis dato unbekannte Schattengemeinschaft interessant gefunden oder als Fans sofort den mahnenden Lore-Finger gehoben und die Entwickler gemaßregelt? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!