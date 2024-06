Mit 85 Jahren nochmal Gandalf spielen? Der neue Herr-der-Ringe-Film muss vielleicht nicht ohne Sir Ian McKellen auskommen

Sir Ian McKellen fühlt sich für ein weiteres Abenteuer in Mittelalter offenbar noch nicht zu alt. Bildquelle: Warner Bros

Sir Ian McKellen ist mit 85 Jahren nicht gerade der Jüngste, verdient sich aber weiterhin munter als Schauspieler. Jetzt wird fleißig an einem neuen Kinofilm zu Der Herr der Ringe gearbeitet, den Andy Serkis als Regisseur und Hauptdarsteller verantwortet: The Hunt for Gollum .

Und darin heften sich gemäß der Vorlage von J.R.R. Tolkien Gandalf der Graue und der junge Waldläufer Aragorn auf die Fersen des titelgebenden Ungeheuers. Ihr Ziel ist es, noch vor den Geschehnissen der Herr-der-Ringe-Trilogie, mehr über den rätselhaften Ring in Erfahrung zu bringen, auf den es Sauron abgesehen hat.

Damit stellt sich natürlich die Frage: Wer könnte Gandalf und Aragorn verkörpern? Viggo Mortensen ließ bereits durchblicken, dass er eine Rückkehr nach Mittelerde nicht ausschließen würde. Jetzt meldet sich McKellen zu Wort und verrät, dass ein weiter Auftritt als Zauberer definitiv zustande kommen könnte - unter einer nicht ganz trivialen Bedingung.

Wenn ich bis dahin noch am Leben bin

Gegenüber The Times wirkt es fast schon so, als wäre Sir Ian McKellen in Kontakt mit dem Filmstudio Warner Bros. Denn offenbar weiß der 85-jährige Schauspieler über den aktuellen Entwicklungsstand des Gollums-Films Bescheid, während er sich für eine Bühnenaufführung als Falstaff nach Shakespeare einen Bart stehen lässt, der ihm als Gandalf ganz gelegen kommen dürfte:

Ich habe mich seit Monaten nicht rasiert. Aber es gibt kein Drehbuch, kein Angebot und keinen Plan.

Auf die explizite Frage, ob er an einem weiteren Auftritt als Gandalf interessiert wäre, antwortet McKellen kichernd:

Wenn ich bis dahin noch am Leben bin.

1:17 Der Herr der Ringe - Gänsehaut-Trailer zur legendären Film-Trilogie

Die Jagd nach Gollum soll bereits 2026 in den Kinos starten - ein konkreter Release-Termin ist nicht bekannt. Um den einzuhalten, müsste die Produktion des neuen Herr-der-Ringe-Films spätestens 2025 in die Vollen gehen.

Es dürfte sich also in absehbarer Zeit zeigen, ob neben Andy Serkis auch Viggo Mortensen und Ian McKellen in ihren altbekannten Mittelerde-Rollen zurückkehren. Dass neue Darsteller in die Rollen von Gandalf und Aragorn schlüpfen, ist dabei nicht völlig auszuschließen.

Übrigens soll bereits am 12. Dezember 2024 noch vor Gollum ein neuer Herr-der-Ringe-Film in den deutschen Kinos starten: das Animationsprojekt The War of the Rohirrim. Mehr dazu und was aktuell sonst in Mittelerde passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Sir Ian McKellen zu Der Herr der Ringe freuen oder für den Gollum-Film lieber einen neuen Darsteller in der Rolle sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!