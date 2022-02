Fans von J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe können sich nicht nur auf eine TV-Serie von Amazon freuen, ein neuer Kinofilm steht ebenfalls in den Startlöchern: der geplante Anime hört auf den Titel The War of the Rohirrim , dreht sich um Helm Hammerhand und soll 2024 über die große Leinwand laufen.

Ihr habt richtig gelesen, bis das Projekt von Kenji Kamiyama in den Kinos startet, vergehen noch zwei Jahre. Dafür gibt es jetzt eine erste Konzeptzeichnung zu The War of the Rohirrim, welches euch möglicherweise Lust auf mehr macht.

Was ihr zum neuen Herr der Ringe-Film wissen solltet

Wann startet der Herr-der-Ringe-Film?

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim soll am 12. April 2024 starten. Ob der Release-Termin auch für deutsche Kinos gilt, ist aktuell nicht bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald diesbezüglich neue Infos aufschlagen.

Was zeigt das erste Bild?

Variety konnte bereits den ersten Blick auf The War of the Rohirrim teilen. Dabei handelt es sich nicht um das Bild einer finalen Szene des Anime, sondern um eine Konzeptzeichnung, die bestimmte Ideen für die Umsetzung einfangen sollen. Optisch sind die Parallelen zu Peter Jackson Herr der Ringe-Trilogie aber nicht zu übersehen.

Das Artwork selbst zeigt unter anderem ein Mumakil - Elefanten-ähnliche Wesen, auf denen die Krieger aus Harad in die Schlacht reiten. Entsprechend ist zu erwarten, dass The War of Rohirrim seinem Titel durchaus gerecht wird.

Um was geht es in The War of the Rohirrim?

Ein Prequel zu Frodos Abenteuern: The War of the Rohirrim spielt etwa 250 Jahre vor den Ereignissen der bekannten Der-Herr der Ringe-Trilogie - also den Abenteuern von Frodo und den Gefährten. Held der Geschichte ist Helm Hammerhand, seines Zeichens König von Rohan.

Ergänzung zur Jackson-Trilogie: Weitere Story-Details gibt es derzeit nicht, The War of the Rohirrim soll die Trilogie von Peter Jackson aber ergänzen und begleiten und sich entsprechend an ihr orientieren. Ihr müsst also nicht darum bangen, dass der Anime den Filmen widerspricht, die ihr heiß und innig liebt.

Wer ist hinter den Kulissen verantwortlich?

Regie und Produktion: Für die Regie von The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sind Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) und Produzent Joseph Chou (Sola Entertainment) verantwortlich. Philippa Boyens, die bereits als Autorin an den Herr der Ringe- und Hobbit-Filmen beteiligt war, ist als Produzentin involviert.

Drehbuch und Design: Boyens Tochter Phoebe Gittins schreibt gemeinsam mit Arty Papageorgiou das Drehbuch, welches auf einem Skript von Will Mattews und Jeffrey Addiss basiert. Ebenfalls beteiligt sind der Tolkien-Illustrator John Howe, sowie Richard Taylor und Alan Lee - die beide für ihre Arbeit an Der Herr der Ringe mit Oscars ausgezeichnet wurden.

Offene Fragen zum Casting: Welche Sprecher und Darsteller den Charakteren von The War of the Rohirrim ihre Stimmen leihen, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Dazu soll es aber in absehbarer Zeit Neuigkeiten geben - der Anime befindet sich bereits seit seiner Ankündigung im Jahr 2021 in Entwicklung.

Was aktuell sonst zu Herr der Ringe passiert

Amazon-Serie: Wie bereits erwähnt arbeitet Amazon aktuell an einer der TV-Serie Die Ringe der Macht, zu der es mittlerweile einen ersten Teaser-Trailer geht. Der sorgt bei Fans aber eher für verhaltene Reaktionen und löst nicht gerade Wellen der Begeisterung aus. The War of the Rohirrim hat mit diesem Projekt aber nichts zu tun.

Videospiel(e): Amazon entwickelte übrigens auch über zwei Jahre lang ein großes Free2Play-MMO zu Der Herr der Ringe, dem im April 2021 aber überraschend der Stecker gezogen wurde. Dafür können sich Fans auf Gollum freuen, welches vom deutschen Entwicklerstudio Daedalic kommt und Ende 2022 veröffentlicht werden soll.

Was haltet ihr von The War of the Rohirrim und der ersten Konzeptzeichnung? Freut ihr euch auf den Herr der Ringe-Anime oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!