Herr der Ringe: Einer der größten Stars der alten Trilogie würde für den Gollum-Film zurückkehren

Viggo Mortensen zeigt sich von der Vorstellung einer Rückkehr als Aragorn überraschend angetan.

Ein neuer Kinofilm zu Der Herr der Ringe, noch dazu von Peter Jackson als Produzent und Andy Serkis als Regisseur - diese Nachricht hat vor Kurzem zahlreiche Tolkien-Fans jubeln lassen. Inhaltlich soll sich der Streifen um die Suche nach Gollum drehen, also einen Zeitabschnitt vor Die Gefährten beleuchten.

Aus den Büchern wissen wir bereits so viel: Gandalf und Aragorn streifen durch Mittelerde, um Gollum aufzuspüren, bevor es Sauron und dessen Schergen tun. Denn die Kreatur trägt gefährliches Wissen mit sich herum, Stichwort: Auenland! Beutlin!

Jetzt lautet die spannende Frage: Kehren Viggo Mortensen als Aragorn und Ian McKellen als Gandalf der Graue wieder vor die Kamera zurück? Zumindest von Ersterem gibt es nun ein klares Statement.

Würde es nur machen, wenn …

Im Gespräch mit der britischen Ausgabe der GQ äußerte sich der inzwischen 65-jährige Schauspieler mit dänischen Wurzeln zu dem Wunsch vieler Fans, dass er noch einmal das Schwert als Aragorn schwingt. Und trotz seines fortgeschrittenen Alters kommt Mortensen kein klares Nein über die Lippen, aber lest selbst:

Ich weiß nicht genau, was die Geschichte [des Films] ist, ich habe noch nichts davon gehört. Vielleicht erfahre ich sie irgendwann. Ich spiele diese Figur gerne. Ich habe beim Verkörpern [von Aragorn] viel gelernt. Ich habe es sehr genossen. Ich würde es machen, aber nur, wenn ich vom Alter her dafür geeignet wäre und so weiter. Ich würde es nur tun, wenn ich für die Rolle geeignet wäre. Es wäre dumm, es anders zu machen.

1:47 Tales of the Shire: Im Reveal-Trailer trifft Der Herr der Ringe auf Die Sims und Animal Crossing

Das Viggo-CGI-Problem (©)

Das Alter scheint die größte Hürde für ihn zu sein. Lust hat er offenbar schon, erneut den Waldläufer zu mimen. Die Frage ist nur: wie?

Denn Viggo Mortensen ist bekanntermaßen kein Freund von CGI. In der Vergangenheit hat er sich bereits mehrfach über den starken Einsatz von computergenerierten Effekten in Peter Jacksons Herr-der-Ringe-Trilogie beschwert, etwa 2014 im Gespräch mit IndieWire.

Und wie, wenn nicht via CGI, sollte man Viggo Mortensen wieder in einen jungen Aragorn verwandeln? Ihr merkt schon: Wenn wir zwischen den Zeilen lesen, scheint eine Rückkehr des Schauspielers wohl eher unwahrscheinlich. Es sei denn, die Geschichte von Hunt for Gollum wird als Rückblende erzählt, in der etwa ein bereits zum König gekrönter Aragorn seinem Sohn Eldarion von seinem Abenteuer berichtet.

Ein Zauberer-Comeback von Ian McKellen lässt sich indes so gut wie ausschließen. Der Schauspieler feierte am 25. Mai seinen 85. Geburtstag und übt seine Kunst zwar weiterhin aus. Doch in diesem Alter dürfte es sehr anstrengend werden, durch die neuseeländische Natur zu marschieren.

Hunt for Gollum ist nicht das einzige spannende Projekt rund um die Tolkiensche Sagenwelt. Denn auch die Amazon-Serie Die Ringe der Macht geht bald mit Staffel 2 weiter. Und wenn euch das alles zu stressig ist, könnt ihr euch in Tales of the Shire bald friedlich im Auenland niederlassen.

Weitere Infos zu beiden Themen findet ihr im obigen Kasten.