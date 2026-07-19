Orlando Bloom hat mit Herr der Ringe kaum Geld verdient, aber das »größte Geschenk« seines Lebens bekommen

Ein besseres Geschenk als die Rolle des Legolas hätte Orlando Bloom selbst von Galadriel nicht bekommen. (Bildquelle: New Line Cinema)

Über die Entstehungsgeschichte von Peter Jacksons Herr-Der-Ringe-Trilogie kursieren bis heute zahlreiche Anekdoten: Davon wie Viggo Mortensen (Tödliche Versprechen, Green Book) sich den Zeh brach oder Angeln ging, wie Sean Bean (GoldenEye, Game of Thrones) zum Set wanderte, statt sich in den Helikopter zu setzen oder welche Tricks eingesetzt wurden, um die Hobbits klein erscheinen zu lassen.

Für viele der Schauspieler war der Dreh eine unvergessliche Reise, und sie treffen sich auch Jahre danach immer wieder, um sie aufleben zu lassen. Kein Wunder also, dass es Orlando Bloom (Fluch der Karibik, Troja) egal ist, wie wenig er mit den Filmen verdient hat.

Würde es wieder machen

Im Gespräch mit dem Moderator Howard Stern berichtet Orlando Bloom von seiner Zeit mit Herr der Ringe. Für ihn sei diese Erfahrung magisch gewesen, er freundete sich mit den anderen Schauspielerinnen und Schauspielern an, die Gefährten ließen sich sogar gemeinsam Tattoos stechen. Ursprünglich, so erzählt Bloom, habe er sich um einen Auftritt als Faramir beworben, der dann aber von David Wenham (Moulin Rouge, Elvis) verkörpert wurde.

Finanziell hat sich die Rolle keineswegs gelohnt: Für alle drei Filme, 18 Monate Dreharbeiten plus einige Monate Nachdrehs, bekam Bloom gerade mal 175.000 Dollar. In einer Branche, in der Spitzendarsteller oft zweistellige Millionenbeträge als Gage bekommen, sind das geradezu Kinkerlitzchen.

Das ist für den Legolas-Darsteller aber unbedeutend. Für ihn war die Rolle das größte Geschenk seines Lebens. Müsste er heute erneut entscheiden, so ergänzt Bloom, würde er ohne zu zögern erneut als Legolas auftreten, auch wenn er nur die Hälfte der damaligen Gage bekäme.

1:14:16 KCD vs. Herr der Ringe: Das Warhorse-Dilemma | mit Maurice Weber, RangerArea & Steinwallen

Abgesehen von den Erlebnissen bei den Dreharbeiten und den geschlossenen Freundschaften gibt es für Bloom natürlich auch einen ganz praktischen Grund, aus dem Der Herr der Ringe für ihn so wichtig ist. Denn für den damals noch blutjungen Schauspieler - er war zum Start der Dreharbeiten gerade mal 22 Jahre alt - war die Rolle der perfekte Start für seine Karriere.

Zuvor hatte er lediglich einige kleinere Nebenrollen angenommen, für die er während seiner Zeit an einer Londoner Schauspielschule Zeit hatte. Nur zwei Tage, nachdem er dort seinen Abschluss erworben hatte, bekam er dann die Nachricht, dass er die Rolle des Elben Legolas übernehmen durfte. Durch die Filme wurde er dann schlagartig international bekannt und konnte sich andere große Rollen sichern, wie Will Turner in Fluch der Karibik oder Paris in Troja.

In den Hobbit-Filmen konnte Orlando Bloom erneut in das Elbengewand von Legolas schlüpfen, ob er ein drittes Mal zurückkehrt, ist aber unklar. So gibt es zwar mit The Hunt for Gollum bald einen neuen Film in der Welt von Der Herr der Ringe, bestätigt sind von den früheren Darstellern aber bisher erst Ian McKellen als Gandalf, Elijah Wood als Frodo und Andy Serkis als Smeagol/Gollum. Sollte Legolas auftreten, will Bloom ihn aber auf jeden Fall spielen, mehr dazu lest ihr oben im Kasten.