»Nicht gerade die dankbarste Rolle« – Ein Star aus Der Herr der Ringe kann seiner Figur über 20 Jahre später nicht mehr viel abgewinnen

Elrond (links: Hugo Weaving) steht den Gefährten mit seiner Weisheit mit Rat und Tat zur Seite. (rechts: Elijah Wood und Sean Astin) Bildquelle: New Line Cinema/Warner Bros.

Sir Ian McKellen, Lee Pace, Andy Serkis und Elijah Wood kehren 2027 im neuen Herr-der-Ringe-Film The Hunt for Gollum in ihre altbekannten Rollen zurück. Nicht wieder mit dabei ist unter anderem Hugo Weaving, der den Halb-Elb Elrond verkörperte.

Der 66-jährige Darsteller war sowohl in der Filmtrilogie von Peter Jackson als auch in Teil 1 und 3 von Der Hobbit als Herr von Bruchtal zu sehen. Weaving spielte sich als Elrond in die Herzen der Fans, doch er selbst steht seinem Charakter mittlerweile eher skeptisch gegenüber.

Elrond ist »ein Wäscheständer«

Für Hugo Weaving ist Elrond nicht gerade eine der spannendsten Figuren, die er jemals zum Besten geben durfte. Das gab er in einem Interview mit The Guardian im April 2024 preis:

Um ehrlich zu sein, war er nicht gerade die dankbarste Rolle. Elrond war ein Wäscheständer, und mir haben sie die ganze Exposition zugeschoben!

Was Weaving mit dem Wäscheständer-Vergleich meint: Elrond war zwar immer top-gestylt und elegant gekleidet, aber innerhalb der Handlung hatte er meist herzlich wenig zu tun. Tatsächlich ist sein Spezialgebiet eher die Exposition. Er nimmt die Helden bei sich auf, versorgt sie mit den nötigen Informationen und Aufgaben und schickt sie dann auf ihre Reise. In den Büchern von Tolkien – besonders dem Silmarillion – wird seine Geschichte natürlich viel intensiver beleuchtet.

In einem dreistündigen Film ist es bei so vielen Figuren aber weitaus schwieriger, allen von ihnen genügend Persönlichkeit und Hintergrund zu geben. Das versteht sicher auch Weaving, der ja bereits seit 46 Jahren im Filmbusiness tätig ist und auch schon in anderen großen Franchises wie Matrix oder Transformers zu sehen war.

1:53 Der Herr der Ringe: Die Gefährten - Unglaublich, dass dieser Film schon über 20 Jahre alt ist

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Weaving wird sehr wahrscheinlich nie als Elrond zurückkehren

Im Jahre 2020 erteilte Weaving bereits der kritisch betrachteten HdR-Serie Die Ringe der Macht eine Absage (via Variety). Damals machte der Schauspieler mehr als deutlich, dass er absolut kein Interesse mehr daran hat, jemals zum Franchise zurückzukehren:

Auf keinen Fall. Absolut nicht. Matrix hätte vielleicht noch eine Chance gehabt. Aber Der Herr der Ringe – nein, das würde ich niemals machen – daran habe ich überhaupt kein Interesse. Hör mal, ich habe es geliebt, mit all diesen tollen Leuten in Neuseeland zu sein, und es war, als würde man zu einer Familie zurückkehren, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass alle davon mehr als genug hatten.

Damals wusste Weaving aber natürlich noch nicht, dass sechs Jahre später gleich zwei neue Filme anstehen. Neben The Hunt for Gollum wird auch noch an Shadow of the Past gearbeitet. Damit wird die Wahrscheinlichkeit, dass Weaving doch noch einmal zurückkehrt, aber wohl nicht steigen – seine Entscheidung klingt zumindest sehr final.

Mehr zu den kommenden zwei Filmen erfahrt ihr in der obigen Linkbox, wo wir euch passende Artikel verlinken. Tatsächlich könnte Frodo-Darsteller Elijah Wood sogar nach The Hunt for Gollum (Release-Datum in Deutschland: 16. Dezember 2027) wieder in Mittelerde unterwegs sein. Noch ist aber natürlich nichts in trockenen Tüchern, also mal abwarten.