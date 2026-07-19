Mit weniger als 10 Entwicklern hat ein spanisches Studio gerade eins der bestbewerteten Steam-Spiele des Jahres abgefeuert

Denshattack! bietet Highspeed-Rennen auf Japans Schienennetz.

Einer der Überraschungshits des Sommers ist ein Spiel ... über Züge.

Aber halt! Es ist kein gewöhnliches Spiel über Züge. Während ihr in den meisten solcher Spiele ein Schienennetzwerk verwaltet, über das eine Reihe an Waggons unbeirrt und unablässig rattert, müsst ihr in Denshattack! völlig umdenken. Das Action-Spiel ist am 15. Juli für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erschienen. Die Bewertungen zeigen dabei eindeutig: Es ist ein waschechter Kracher!

Es ist aber auch reichlich abgedreht! Denn in Denshattack! geht es um eine Reihe von Außenseitern, die sich gegenseitig in abgedrehten Zug-Matches herausfordern und auf den Gleisen mit ihrem Wagon dann absurde Tricks vollbringen, als befänden sie sich in Tony Hawk oder noch besser Jet Set Radio. Guckt einfach mal selbst:

1:03 Denshattack! sieht komplett absurd aus - aber das ist eines der populärsten Spiele des Jahres

Darum geht es genau

Ok, das war gerade etwas verkürzt. Ich verstehe, dass ihr noch mehr Fragen habt. Also versuchen wir, das mal aufzurollen.

In Denshattack! reist ihr in die Zukunft und obendrein auch noch nach Japan. Dort ist die Welt nach einer Klimakatastrophe ziemlich am Ende und die einzigen, die noch gut lachen haben, gehören zu einer natürlich moralisch völlig kaputten Megafirma namens Miraido.

Die Welt besteht zu großen Teilen aus Schutzkuppeln und einem Zugnetzwerk dazwischen. Auf diesen Strecken finden die oben kurz angerissenen Zug-Wettkämpfe statt. Hier rasen die Denshattacker – also quasi die Lokführer – mit absolutem Highspeed entlang und vollführen dabei Kickflips, Heelflips, Grinds und mehr. Diese Züge wirbeln also durch das Level, als würden sie nichts wiegen.

Die Story ist stark von klassischen Animes inspiriert und die Welt präsentiert sich sowieso unheimlich farbenfroh. In der Rolle einer jungen Frau namens Emmy legt ihr euch mit allerlei Rebellen und Adrenalinjunkies an, versucht aber nebenbei, Mirairdo das Handwerk zu legen.

Das Gameplay erinnert dabei ein wenig an Sonic, aber eben auch an Spiele wie Tony Hawk, Jet Set Radio oder SSX.

Das ist Denshattack! Ein kleines Spiel mit bunten Zügen, das derzeit Spielerinnen und Spieler begeistert.

Ein Meisterwerk von einem kleinen Studio

Dieser abgedrehte Mix kommt bei den Spielerinnen und Spielern aktuell hervorragend an. Bei Steam steht Denshattack derzeit bei sagenhaften 97 Prozent positiven Bewertungen. Aber auch auf anderen Rezensionsplattformen wie Metacritic schneidet das Rennspiel hervorragend ab. Die Kritikerbewertungen liegen hier bei 88 Punkten im Schnitt und die User-Bewertungen bei 9,2.

Gelobt werden neben dem grandiosen Look, den abwechslungsreichen Leveln und der ungewöhnlichen Idee vor allem auch das vollkommene Gameplay. Denshattack! ist eines von den Spielen, die einfach Spaß machen und einen unheimlichen Zog entwickeln. Spieler werden hier wundervoll gefordert und dabei mit einer wohl grandiosen Mischung aus toller Musik und beeindruckenden Bildern unterhalten.

Das Entwicklerstudio Undercoders hat seinen Hauptsitz in Barcelona. Man sollte meinen, es wäre ein sehr junges Studio – aber das stimmt gar nicht! Undercoders existiert bereits seit 2005. Das Studio war nur bislang komplett auf Mobile-Spiele fokussiert und ist nicht übermäßig gewachsen. Laut LinkedIn sind dort nie mehr als zehn Entwicklerinnen und Entwickler beschäftigt.