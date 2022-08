Kennt ihr das auch? Ihr würdet euer Lieblingsspiel, eure Lieblingsserie oder den Lieblingsfilm gerne aus eurem Gedächtnis löschen, einfach, um es nochmal ganz neu erleben zu können? Dann seid ihr damit nicht alleine: Auch Regisseur Peter Jackson wollte seine Herr-der-Ringe-Filme zwischenzeitlich gerne vergessen, denn er hatte nie die Chance, sie selbst wie ein Fan zu betrachten. Mit Hollywood Reporter sprach er über diese bittere Erfahrung.

Zu nah dran, um es zu genießen

Jackson erklärte, dass er nach der jahrelangen Arbeit an den Filmen viel zu viel über sie wusste, um sie richtig genießen zu können - was für ihn als erklärten Tolkien-Fan durchaus schmerzhaft war.

Während wir die Herr-der-Ringe-Filme machten, fühlte ich mich immer wie die unglückliche Person, die sie nie unvoreingenommen sehen konnte. Als sie ausgestrahlt wurden, war ich schon fünf oder sechs Jahre mit ihnen beschäftigt. Es war wirklich ein großer Verlust für mich, sie nicht so erleben zu können wie alle anderen.

Zwischenzeitlich überlegte Jackson sogar, zu einem ziemlich ungewöhnlichen Mittel zu greifen, um endlich einmal einfach nur ein Herr-der-Ringe-Fan zu sein: Hypnose. Einige Anwender behaupten, dass sie mit dieser Methode Erinnerungen aus dem Gedächtnis einer willigen Person löschen können. Der Regisseur sagt darüber:

Ich habe wirklich ernsthaft überlegt, mich mal von einem Hypnotherapie-Kerl hypnotisieren zu lassen um die Filme und die Arbeit daran über die letzten sechs oder sieben Jahre zu vergessen, damit ich mich zurücklehnen und sie genießen konnte.

Ein Mentalist stand schon bereit

Tatsächlich war Jackson laut eigenen Angaben sogar schon mit einem sogenannten Mentalisten im Gespräch, Derren Brown. Der hielt es für möglich, Mittelerde aus den Erinnerungen von Jackson verschwinden zu lassen - aber am Ende versuchte der es dann doch nicht.

Im Gespräch mit Hollywood Reporter sagte er außerdem, dass er sich jetzt immerhin auf die Amazon-Serie Die Ringe der Macht freuen könnte, an der er ja in keiner Form beteiligt ist. Er gehe ganz offen an die Sache heran. Falls ihr vor dem Serienstart am 2. September 2022 schon mehr über Setting und Charaktere erfahren wollt, dann lest unbedingt mal in Fabianos große und spoilerfreie Übersicht rein:

Welchen Film oder welches Spiel würdet ihr gerne weghypnotisieren lassen, um nochmal alles zum ersten Mal zu erleben?