Herr der Ringe: Peter Jackson wählt seinen Lieblingsfilm - und seine Antwort überrascht

Peter Jackson führte bei der gesamten Herr-der-Ringe-Trilogie und natürlich auch bei Der Hobbit Regie. Aber hat der Filmemacher auch einen Liebling? Ja, hat er!

Hier ein kleiner Tipp: »Unsere Hoffnung ruht jetzt bei zwei kleinen Hobbits, irgendwo in der Wildnis.« Fans wissen natürlich sofort: Es ist Der Herr der Ringe: Die zwei Türme!

Warum die Wahl unerwartet ist

Einige Fans mag die Entscheidung von Peter Jackson vielleicht überraschen, denn Die zwei Türme ist nicht der erfolgreichste und auch nicht unbedingt der beliebteste Film der Reihe. In beiden Punkten hat der dritte Teil Die Rückkehr des Königs eigentlich die Nase vorn.

Der dritte Teil kommt in der Filmdatenbank IMDb bei 2 Millionen Bewertungen auf 9,0 Sterne und nahm an den Kinokassen insgesamt über 1,11 Milliarden US-Dollar ein (via Box Office Mojo).

Derweil erreicht Die zwei Türme auf IMDb »nur« 8,8 Sterne auf 1,8 Millionen Reviews und kassierte weltweit über 923 Millionen Dollar ein (via Box Office Mojo).

Übrigens: Auch wenn Die zwei Türme das erste ist, woran Peter Jackson beim Wort »Lieblingsfilm« denkt, könnte sich seine Meinung in der Zukunft ziemlich schnell wieder ändern (via Letterboxd).

[...] Aber wenn ich sie [die Filme] noch einmal sehe, dann ist es vielleicht ein ganz anderer.

Das Problem dabei ist nur, dass Peter Jackson »sich seine eigenen Filme nicht anschauen kann.« Na dann, vielleicht eines Tages und bis dahin gilt: Die zwei Türme ist sein Lieblingsfilm der Reihe.

Was passiert aktuell im Herr-der-Ringe-Universum?

Mit Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim erschien am 12. Dezember 2024 ein animiertes Projekt in den Kinos. Der große Erfolg des Films blieb jedoch aus, denn er nahm bei einem geschätzten Budget von 30 Millionen US-Dollar weltweit gerade einmal 20 Millionen Dollar ein.

Jedoch gab Warner Bros. selbst an, dass man sich mit dem Film sehr beeilt hat, damit New Line Cinema (eine Tochtergesellschaft von Warner Bros.) nicht die Herr-der-Ringe-Lizenz verliert.

Mit The Hunt for Gollum erscheint in der Zukunft auch wieder ein neuer Live-Action-Film. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Das Werk soll die Ereignisse zwischen Bilbo Beutlins 111. Geburtstag und dem Rat von Bruchtal erzählen.

Falls ihr euch jetzt fragt: Und was ist mit Die Ringe der Macht Staffel 3? Noch hat Amazon die Serie nicht offiziell für eine dritte Season verlängert. Jedoch gab TheHollywoodReporter Anfang Oktober 2024 große Änderungen im Autoren-Team bekannt.

Für The Hunt for Gollum hätten die Drehbuchautorin Philippa Boyens und Peter Jackson am liebsten auch Viggo Mortensen als Aragorn zurück. Boyens erzählte im Dezember 2024, dass es schon erste Gespräche mit der Mittelerde-Legende gegeben hat. Ob der Darsteller wieder dabei ist, liegt jedoch ganz bei ihm.

Und wisst ihr, wer noch zurückkehren soll? Gandalf (Ian McKellen)! Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.