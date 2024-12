Der Herr der Ringe: Alle kommenden Mittelerde-Filme und -Serien im Überblick

Voraussichtlich 2026 kehrt Smeagol (Andy Serkis) wieder auf die große Leinwand zurück und auch mit Elbenfürstin Galadriel (Morfydd Clark) wird es ein Wiedersehen geben. Bilder: New Line Cinema / Amazon Studios.

Die Schlacht um Helms Klamm ist geschlagen, doch die Schlacht um Mittelerde ist noch lange nicht vorbei. Auch 70 Jahre nach dem ersten Herr-der-Ringe-Band und 23 Jahre nach dem ersten Film von Peter Jackson hält die Welt des englischen Schriftstellers J. R. R. Tolkien noch haufenweise Geschichten bereit, die es wert sind, auf der großen Leinwand erzählt zu werden.

Eine davon ist Die Schlacht der Rohirrim . Der Animationsfilm des japanischen Star-Regisseurs Kenji Kamiyama (Star Wars: Visions) kam vor wenigen Tagen in die deutschen Kinos und konnte auch unseren Tolkien-Experten Sören Diedrich begeistern - warum, lest ihr in seiner ausführlichen Filmkritik.

2:38 Herr der Ringe: Erster Trailer zu War of the Rohirrim zeigt, wie es zum namensgebenden Krieg kommt

Der letzte Realfilm aus dem Tolkien-Universum, Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere ist dagegen mittlerweile schon 10 Jahre alt. Doch, wie Galadriel sagen würde, die Welt ist im Wandel und neben Amazons erfolgreich laufender Serien-Umsetzung Ringe der Macht befinden sich aktuell noch weitere Projekte aus dem LotR-Universum in Planung.

Wir verraten euch in unserer Übersicht, auf welche Herr-der-Ringe-Serien und -Filme ihr euch in den nächsten Jahren freuen dürft.

1. The Hunt for Gollum

Unser Lieblinges-Stinker Smeagol (Andy Serkis) bereitet aktuell sein nächstes Leinwand-Abenteuer vor.

Release: Voraussichtlich 2026

Das erste kommende Herr-der-Ringe-Projekt, zu dem es bereits konkrete Informationen und sogar einen (wenig wahrscheinlichen) Starttermin gibt, ist ein Realfilm rund um die Kreatur Gollum. Anfang 2024 gab das Studio Warner Bros. bekannt, aktuell an zwei neuen Filmen aus dem Tolkien-Universum zu arbeiten. Das erste dieser Projekte trägt den Arbeitstitel Die Jagd nach Gollum und soll von Gollum-Schauspieler und Motion-Capture-Experte Andy Serkis als Regisseur verantwortet werden.

Der Film soll sich um eine Episode drehen, die in den Tolkien-Büchern nur kurz erwähnt wird: Waldläufer Aragorn jagt im Auftrag von Gandalf dem Grauen nach Gollum. Denn der Zauberer will in Erfahrung bringen, ob es sich bei dem rätselhaften Ring, den er bei Bilbo Beutlin im Auenland gefunden hat, womöglich um den Einen Ring handelt.

Dabei müssen Gandalf und Aragorn feststellen, dass ihr Geheimnis im Auenland nicht mehr sicher ist. Denn der unvorsichtige Bilbo hat Gollum beim gemeinsamen Rätselspiel seinen Namen und Wohnort verraten. Und der schmierige Kriecher hat die Stichworte Auenland, Beutlin inzwischen nach Mordor getragen.

Ersten Informationen zufolge soll der Film die Geschichte aus der Perspektive von Gollum erzählen, der erneut von Andy Serkis gespielt wird. Auch im Produktionsteam finden sich altbekannte Gesichter: Als Produzent soll der Neuseeländer Peter Jackson fungieren, mit Fran Walsh und Philippa Boyens sind auch die beiden Drehbuchautorinnen und Produzentinnen von Herr der Ringe und Der Hobbit wieder an Bord.

Über die Rückkehr von Gandalf-Schauspieler Ian McKellen wurde zuletzt vermehrt spekuliert; der Brite scheint an der Rolle zumindest interessiert zu sein. Mit 85 Jahren ist McKellen allerdings nicht mehr der Jüngste. Und auch Aragorn-Schauspieler Viggo Mortensen hätten die Verantwortlichen wohl gerne wieder mit an Bord.

Bis der Film erscheint, dürfte es noch eine Weile dauern. Zwar peilten Warner Bros. und New Line Cinema bei der ersten Ankündigung des Projekts noch einen Kinostart 2026 an. Da bis Ende 2024 allerdings noch keine Dreharbeiten stattgefunden haben, dürfte dieser Termin allerdings kaum zu halten sein.

2. Neuer Herr-der-Ringe-Film von New Line Cinema

So viel wir bereits zum ersten geplanten Herr-der-Ringe-Film wissen, so wenig wissen wir zum ominösen zweiten. Aus der eingangs erwähnten Ankündigung von Hunt for Gollum seitens Warner und New Line geht lediglich hervor, dass ein zweiter Film in Arbeit sei. Und auch Gandalf-Schauspieler hatte kürzlich bekräftigt, dass ein zweiter Kinofilm geplant sei, in dem womöglich auch Gandalf involviert sein könnte.

Konkrete Informationen zur Handlung oder gar einem angepeilten Kinostart gibt es allerdings bislang nicht. Wir gehen daher davon aus, dass sich dieser Film noch in einer sehr frühen Konzeptphase befindet und es noch einige Jahre dauern wird, bis wir mehr dazu erfahren.

3. Die Ringe der Macht Staffel 3

3:40 Die Ringe der Macht: Im neuen Trailer zu Staffel 2 zettelt Sauron einen großen Krieg an

Deutlich näher und konkreter dürfte da die dritte Staffel von Amazons Serie Die Ringe der Macht sein. Offiziell hat Amazon deren Produktion zwar noch nicht bestätigt, aufgrund der beachtlichen Zuschauerzahlen der ersten und zweiten Staffel ist allerdings davon auszugehen, dass dieser Schritt demnächst folgen wird. Unser Tolkien-Experte Sören schreibt sogar, Staffel 3 sei so sicher wie das Amen in der Kirche .

Er vermutet, dass Sauron in Staffel 3 den Grundstein für seine Festung Barad-dûr in Mordor legen dürfte. Denn nach den Ereignissen von Staffel 2 ist das Elben-Reich Eregion zerstört. Sauron, dessen finstere Pläne aufgegangen sind, hat seine Tarnung als freundlicher Elben-Berater Annatar abgestreift und sich nach Süden abgesetzt.

In Staffel 3 könnten wir nun zu sehen bekommen, wie die neun Ringe der Menschen in die Hände ihrer letztendlichen Besitzer gelangen und wie diese zu den gefürchteten Nazgûl (Ringgeister) werden. Auch das Schmieden des Einen Rings könnte in Staffel 3 endlich gezeigt werden.

Ein konkretes Startdatum für die Staffel gibt es mangels offizieller Ankündigung natürlich noch nicht. Doch sollte Staffel 3 einem ähnlichen Produktionsplan folgen wie ihre Vorgängerin, dann scheint ein Release im Spätsommer 2026 wahrscheinlich.

Die Rechte zu den Herr-der-Ringe-Videospielen liegen aktuell übrigens beim schwedischen Konzern Embracer, beziehungsweise seit dessen Teilung bei der Tochterfirma Middle-earth Enterprises.

Die nächsten kommenden Videospiele aus dem Tolkien-Universum sind Tales of the Shire, das im März 2025 erscheinen soll, sowie ein bisher unbenanntes Herr-der-Ringe-MMO, das bei Amazon Games entsteht. Über dessen Setting und Handlung ist bisher nichts bekannt.