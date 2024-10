Herr der Ringe: Ein zweiter neuer Kinofilm kommt - wieder mit Gandalf!

Auch im reifen Alter von mehreren tausend Jahren kommt Gandalf einfach nicht zur Ruhe. Bildquelle: New Line Cinema

Wisst ihr, warum Gandalf der Graue auf dem Artikelaufmacher so fix und alle aussieht? Nicht etwa, weil er kurz davor ist, hunderte Meter in die Tiefe zu stürzen und sich dabei mit dem in Flammen gehüllten Balrog zu prügeln (na gut, das auch).

Sondern weil der Zauberer für gleich zwei neue Kinofilme zurückkehren soll - und es könnten sogar noch mehr werden!

Sir Ian McKellen bringt den Stein ins Rollen

In einem Gespräch mit dem Empire Magazine hat Philippa Boyens bestätigt, dass sich Tolkien-Fans in nicht allzu ferner Zukunft auf weitere Nachrichten aus Mittelerde freuen dürfen.

Die Drehbuchautorin der Herr-der-Ringe-Trilogie ist auch federführend für das Skript von The Hunt for Gollum verantwortlich und dementsprechend sehr in die Planung der neuen Filmprojekte involviert.

Das oben verlinkte Interview nutzte sie deshalb auch gleich aus, um mit einem kursierenden Gerücht aufzuräumen: The Hunt for Gollum wird kein Zweiteiler!

Dieses Gerücht kam auf, nachdem Sir Ian McKellen im britischen Frühstücksfernsehen in Plauderstimmung gesagt hatte, dass es sich bei dem Projekt um zwei Filme handele.

Philippa Boyens erklärt nun, dass es sich bei McKellens Worten um ein Missverständnis handelt - und verrät in diesem Zuge gleich noch viel mehr:

Das war ein Missverständnis, das passiert ist, weil wir begonnen haben, konzeptionell an zwei verschiedenen Live-Action-Filmen zu arbeiten. Der erste Film ist The Hunt For Gollum, der zweite muss noch angekündigt werden.

2:38 Herr der Ringe: Erster Trailer zu War of the Rohirrim zeigt, wie es zum namensgebenden Krieg kommt

Autoplay

Worum es in dem zweiten Kinofilm gehen wird, ist bislang nicht bekannt. Aber offenbar spielt Gandalf für die Produzenten ohnehin stets eine wichtige Rolle, wie Boyens verrät:

Wir experimentieren mit einer Reihe von Ideen, aber die meisten davon beinhalten Gandalf. […] Gandalf würde also womöglich für zwei Live-Action-Filme zurückkehren.

Sir Ian McKellen hat also offenbar ab sofort etwas mit Hugh Jackman als Wolverine gemeinsam, Stichwort: Until he's 90! Wobei das beim 85-jährigen McKellen ja ohnehin nicht mehr so lange hin ist.

Ist The Hunt for Gollum nur der Startschuss?

Und wo wir gerade schon bei Anspielungen auf das Marvel Cinematic Universe sind: Erleben wir hier gerade die Anfänge eines neuen Schwungs an Filmen - und womöglich Serien - aus der Welt von Mittelerde? Ist das die Geburtsstunde des TCU, des Tolkien Cinematic Universe?

Ein kleiner Recap, was wir schon jetzt wissen:

Am 12. Dezember 2024 startet hierzulande der Animationsfilm War of the Rohirrim , der uns in die Zeit von Helm Hammerhand schickt, dem einstigen König Rohans.

startet hierzulande der Animationsfilm , der uns in die Zeit von Helm Hammerhand schickt, dem einstigen König Rohans. The Hunt for Gollum soll die Geschehnisse zwischen Bilbo Beutlins 111. Geburtstag und dem Rat von Bruchtal beleuchten. Konkret geht es um die Suche von Gandalf und Aragorn nach Gollum, der gefährliches Wissen um den Verbleib des Einen Rings mit sich herumträgt.

soll die Geschehnisse zwischen Bilbo Beutlins 111. Geburtstag und dem Rat von Bruchtal beleuchten. Konkret geht es um die Suche von Gandalf und Aragorn nach Gollum, der gefährliches Wissen um den Verbleib des Einen Rings mit sich herumträgt. Nun wissen wir auch noch von einem zweiten neuen Filmprojekt, das in der Mache ist.

Und die obigen Zitate machen eines klar: Gut möglich, dass das Team rund um Peter Jackson (Produzent), Philippa Boyens (Drehbuch) und Andy Serkis (Regie) für die Zukunft noch weitere Kugeln im Magazin hat.

Das Rad der Zeit bleibt bekanntlich nie stehen. Sollte Ian McKellen also wirklich noch einmal die Zaubererkutte umwerfen, bliebe es abzuwarten, wie die Filmemacher mit seiner deutlich älteren Erscheinung und Physis umgehen.

Auch Viggo Mortensen (Aragorn) und Orlando Bloom (Legolas) haben sich bereits positiv über eine Rückkehr nach Mittelerde geäußert. Hier gilt ebenfalls: Die beiden Stars sind seit dem Herrn der Ringe nicht jünger geworden. Gut möglich, dass hier also KI-Lösungen notwendig wären, um die Illusion für das Kinopublikum zu erhalten.