Ringe der Macht: Zu Amazons Herr-der-Ringe-Serie gibt es verheerende neue Zuschauerzahlen

Eigentlich will Amazon Die Ringe der Macht fünf Staffeln lang laufen lassen und hat dafür bisher mehr als eine Milliarde US-Dollar in die Mittelerde-Serie gesteckt. Doch jetzt gibt es neue Zuschauerzahlen zur zweiten Season und die sehen alles andere als gut aus.

Laut neuen Daten von Luminate (via Deadline) hat Staffel 2 von Die Ringe der Macht im direkten Vergleich zur vorangegangenen Season 60 Prozent an Zuschauern eingebüßt. Und das, nachdem die erste Staffel ohnehin schon Schwierigkeiten hatte, seine Fans an der Stange zu halten.

Amazon und Disney haben sich 2024 schwergetan

Konkrete Zahlen gehen aus dem Bericht von Luminate nicht hervor, denn Ringe der Macht qualifiziert sich ihrer Auswertung nach nicht für die zehn erfolgreichsten TV-Serien in 2024. In der folgenden Top 10 schafft es lediglich Fallout als Amazon-Produktion auf diese Liste:

In ewiger Schuld (Netflix) - 12,11 Milliarden gestreamte Minuten Bridgerton (Netflix) - 11,07 Milliarden gestreamte Minuten Landman (Paramount+) - 9,9 Milliarden gestreamte Minuten Ein neuer Sommer (Netflix) - 8,83 Milliarden gestreamte Minuten Tulsa King (Paramount+) - 8,47 Milliarden gestreamte Minuten Monster: Die Geschichte von Lyle und Eric Menendez (Netflix) - 8,17 Milliarden gestreamte Minuten The Gentlemen (Netflix) - 8,06 Milliarden gestreamte Minuten Fallout (Prime Video) - 7,95 gestreamte Minuten Griselda (Netflix) - 7,59 Milliarden gestreamte Minuten Love Is Blind (Netflix) - 7,38 Milliarden gestreamte Minuten

Auffällig ist hier natürlich auch, dass keine einzige TV-Serie von Disney Plus das Rennen macht. Bei dem Disney-Streamingdienst gelten für 2024 Percy Jackson und The Acolyte als die erfolgreichsten TV-Produktionen, die jeweils auf 2,7 bis 3 Milliarden gestreamte Minuten kommen.

Ringe der Macht ist kein Game of Thrones

Im Oktober 2024 meinte die Chefin der Amazon Studios Jennifer Salke gegenüber THR, dass Staffel 2 von Ringe der Macht auf 55 Millionen Zuschauer kommen würde. Wie genau man bei Prime Video einen Zuschauer definiert, ist allerdings nicht bekannt. Salke rechnete zu diesem Zeitpunkt damit, dass die neuen Folgen an die vorangegangene Season aufschließen würde, die zuvor auf 150 Millionen Zuschauer kam.

Ringe der Macht steht mit einem Quotenverlust von 60 Prozent auch im starken Kontrast zu Game of Thrones: Die Fantasy-Serie von HBO konnte mit jeder neuen Staffel immer mehr Fans begeistern und mit seinem Publikum wachsen.

Was genau diese Entwicklung für die Zukunft von Ringe der Macht bedeutet, bleibt abzuwarten. Schon im September letzten Jahres beteuerten zumindest die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay, dass man an dem 5-Staffel-Plan von Amazon festhalten möchte.

