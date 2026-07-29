Ringe der Macht: In Staffel 3 fliegen zwischen zwei legendären Bösewichten die Fetzen und das dürfte bei Tolkien-Fans Fragezeichen aufwerfen

Sauron schmiedet in Staffel 3 seinen Ring der Macht und plaudert mit einem Balrog. Bild: Amzon/MGM Studios

Schon bevor Staffel 3 von Ringe der Macht überhaupt erscheint, werden ziemlich viele Schlüsselmomente offiziell enthüllt. Die Marketing-Maschinerie marschiert schnaufend voran, dass es Saruman die Freudentränen in die Augen getrieben hätte.

Unter anderem gab es Gandalf mit Robe, Hut und Stab zu sehen. Nun gibt’s noch mehr Einblicke hinter die Kulissen, und dabei wurde auch schon eine Szene zwischen zwei legendären Mächten des Bösen aus Tolkiens Werk gezeigt: Sauron legt sich mit einem Balrog an.

Das seht ihr in den letzten Sekunden dieses IGN-exklusiven Videos:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Warum kämpfen die beiden?

Zur Erinnerung: Der Balrog wurde in der Serie von den Zwergen Morias erweckt – versehentlich, weil sie zu tief nach Mithril geschürft haben. Es dürfte sich also um die gleiche Schreckenskreatur handeln, die auch in der Peter-Jackson-Tilogie auftaucht. Allerdings mit zwei wichtigen Unterschieden.

Der Balrog spricht diesmal. Vertont hat ihn Schauspieler und Comedian Simon Pegg. Außerdem zeigt sich der Balrog nicht nur in seiner flammenden Gestalt, sondern auch mit blauem Glühen, das wohl die zweite Seite seiner dualen Natur (»Feuer und Schatten«) darstellen soll.

Sauron marschiert offenbar schnurstracks auf ihn zu und hält dann einen dramatischen Schwertschlag des Balrogs mühelos auf – mit einem Gegenstand, den er in den Tolkien-Büchern nie besaß: die Eisenkrone von Morgoth, einem gottähnlichen Gegenspieler der Schöpfung.

Die Serie hat sich eine eigene Geschichte um die Eisenkrone ausgedacht, die neu geschmiedet wurde und mehrmals als Dolch-Ersatz zum Einsatz kam. Bild: Amazon/MGM Studios

Die Krone wurde einst erschaffen, um die Silmaril zu halten, auf die es Morgoth abgesehen hatte. Silmaril waren, einfach ausgedrückt, drei Juwelen, die das letzte Licht der Schöpfung enthalten. Dass Sauron sich dieses gute Stück gekrallt hat, ist eine Erfindung der Serie, denn eigentlich wurde die Krone von den Elben zu einem Halsring umgeschmiedet, den der besiegte Morgoth trägt. Die Serie folgt schon lange ihrem eigenen Kanon, der teils nur sehr lose auf Tolkiens Werk basiert.

Wahrscheinlich verwendet Sauron die Krone nicht nur als überraschend mächtigen Handschild, sondern um den Balrog zu beeindrucken. Immerhin sind die Balrogs Kreaturen, die Morgoth erschaffen hat, sozusagen das böse Gegenstück zu guten Maiar (Geistwesen) wie den Zauberern.

Es könnte also sein, dass sich der Dunkle Herrscher und der Balrog von Moria zusammenschließen. Immerhin haben sie früher mal dem gleichen Herrn gedient. Vermutlich will Sauron Hilfe beim Schmieden seines Einen Ringes.

Staffel 3 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 11. November 2026 exklusiv bei Amazon Prime Video. In den oben verlinkten Artikeln erfahrt ihr mehr zur Serie und was sonst noch an Mittelerde-Projekten ansteht. Gollum-Darsteller Andy Serkis arbeitet etwa an einem neuen Kinofilm, der wohl einen ganz anderen Ansatz verfolgt als die Amazon-Serie.