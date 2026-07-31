WoW wird offizieller Teil von D+D und bringt dabei alle 13 Klassen, 16 Völker und den Lichkönig als Endboss mit

Der Lichkönig wartet am Ende des Eiskronenzitadellen-Abenteuers auf euch. Das gehört allerdings nicht zum Grundbuch, sondern kostet extra.

Jahrelang mussten Pen-and-Paper-Fans auf Eigenkreationen (sogenannte Homebrews) zurückgreifen, wenn sie Azeroth am Würfeltisch unsicher machen wollten. Damit ist bald Schluss. Wizards of the Coast hat in Zusammenarbeit mit Blizzard ein offizielles Quellenbuch angekündigt, das die Welt von World of Warcraft in das Regelwerk von Dungeons & Dragons integriert.

Alle 13 MMO-Klassen für euren Charakterbogen

Das Buch deckt das gesamte Line-up des Online-Rollenspiels ab: Ihr könnt also sämtliche 13 Klassen aus World of Warcraft am Spieltisch umsetzen, egal ob ihr als Dämonenjäger über das Feld hechtet, als Paladin Heilmagie wirkt oder als Schattenpriester Gedankenschläge verteilt.

Mechanisch basiert das System auf dem Fundament des aktuellen Dungeons & Dragons Player's Handbook, wird aber um 9 neue beziehungsweise überarbeitete Subklassen und mehr als 40 Spezialisierungen erweitert.

Damit euer Heldentum auch optisch und spielerisch zur Vorlage passt, bringt der Band über 60 neue Zaubersprüche und mehr als 25 magische Gegenstände mit, darunter legendäre Artefakte und typische WoW-Reittiere.

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Auch bei der Wahl eurer Rasse schöpfen die Entwickler aus dem Vollen: Insgesamt 16 Völker stehen euch zur Auswahl. Neben Klassikern wie Orcs, Tauren oder Trollen landen auch modernere Ergänzungen im Regelbuch.

Ihr könnt Charaktere als Dracthyr, Irrene, Vulpera, Mechagnome, Pandaren oder Worgen erstellen. Selbst die Haranir sind am Start. Für Elfen gibt es zudem spezifische Elementarlinien, um die verschiedenen Elfenvölker Azeroths abzubilden.

WoW-Dungeons & der Lichkönig

Damit Spielleiter nicht alles selbst entwerfen müssen, bietet das Quellenbuch direkt vorgefertigtes Futter: Über 50 neue Monster und 30 Werteblöcke für Bossgegner stecken im Paket. Zudem wurden 7 ikonische Dungeons aus der WoW-Geschichte für Dungeons & Dragons neu interpretiert.

Wer direkt ins Endgame einsteigen möchte, bekommt mit einem speziellen Abenteuerpaket rund um die Eiskronenzitadelle passendes Material für Charakterstufen 16 bis 20. Das Abenteuer führt euch Schritt für Schritt durch die Festung und endet im finalen Kampf gegen den Lichkönig.

Ein Wermutstropfen für alle, die nicht gerne englische Regelwerke wälzen: Die deutsche Fassung kommt laut Wizards erst 2027. Wer im November mitspielen will, spielt also auf Englisch.

Preislich sollen 60 Dollar für die gedruckte Standardausgabe, 40 Dollar für die Digitalversion auf D&D Beyond und 80 Dollar für das Bundle aus beidem fällig werden.