Nach dem Ende vn Game of Thrones kündigt sich ein weiteres vielversprechendes Serien-Epos an: Amazon entwickelt eine Mittelerde-Serie aus der Welt von J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe.

Noch hält sich Amazon recht bedeckt, was die Suche nach einer Besetzung und weitere Details zur Serie angeht. Dafür erreichen uns Neuigkeiten von anderer Seite: In Schottland zeigt man sich begeistert von den anstehenden Filmarbeiten zur Mittelerde-Serie.

Schottische Highlands stechen Neuseeland aus

Laut einem Bericht der britischen Zeitung Daily Record haben sich die Verantwortlichen der Amazon-Serie dazu entschieden, einen Großteil der Serie in den neuen Leith Filmstudios in Schottland zu drehen - und nicht etwa wie zuvor angenommen in Neuseeland. Darüber hinaus werden neben der Arbeit im Studio zahlreiche Außenaufnahmen in den schottischen Highlands stattfinden. Die neue Amazon-Studio-Chefin Jennifer Salke hatte sich bereits im Frühjahr selbst ein Bild von den Örtlichkeiten gemacht.

Die Entscheidung dürfte Neuseeland hart treffen. Hatte doch Regisseur Peter Jackson seine beiden Film-Trilogien Der Herr der Ringe und Der Hobbit hauptsächlich in seiner Heimat Neuseeland gedreht. Dort kann man sogar noch einen Teil des Filmsets besuchen, wie etwa die Hobbit-Höhlen, die jedes Jahr eine Vielzahl von Touristen anziehen.

Zwar möchte Amazon für die Mittelerde-Serie auch am alte Drehort auf Neuseeland einige Filmaufnahmen machen, jedoch sollen das laut dem Bericht nur rund 10 Prozent der Gesamtproduktion ausmachen.

Amazon-Serie über Sauron und die Ringe der Macht

Wann die Produktion der HdR-Serie aus Tolkiens Mittelerde beginnt, verrät der Artikel noch nicht, auch Amazon verrät noch keine weiteren Details. Dafür gibt es erste Infos zur Story: Eine jüngst veröffentlichte Karte von Mittelerde bestätigte, dass die Handlung während des Zweiten Zeitalters spielt und das Erstarken des dunklen Lord Sauron, die Herstellung der Ringe der Macht und den Untergang der Insel Númenor thematisiert.