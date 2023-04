Der Herr der Ringe Online hat zum 16. Geburtstag Besonderes für Tolkien-Fans geplant

Selbst der sonst so grummelige Furi Starkbier begrüßt die Festlichkeiten in Der Herr der Ringe Online. Seht ganz genau hin. Das ist ein Zwergenlächeln.

Man mag es kaum glauben, aber zwischen all den modernen MMORPGs gibt es sie noch, die Genre-Oldies, die einfach nicht totzukriegen sind. Der Herr der Ringe Online gehört zweifelsohne dazu! Zwar ist der Eine Ring schon seit vielen Jahren nur noch ein Haufen geschmolzener Goldmatsch, aber dennoch erfreut sich der MMO-Opa einer ungebrochen treuen Fan-Gemeinde.

Und die hat derzeit allen Grund zum Jubeln. Denn angesichts des 16. Geburtstags bekommt HdRO einige neue Inhalte spendiert. Die weiteren Content-Pläne für das restliche Jahr 2023 sind ebenfalls ambitioniert.

Neuer Raid und feiern bis zum Abwinken

Widmen wir uns zunächst den aktuellen Feierlichkeiten. Mit dem am 19. April 2023 erschienen Update 35.1 wurde der 16. Geburtstag des Spiels in den Fokus gerückt. Das heißt: Spielerinnen und Spieler können sich wieder am Festbaum im Auenland, in Bree und in Thorins Halle zusammenfinden, um gemeinsam zu zelebrieren.

Als Belohnung winken wie üblich neue tierische Begleiter, frische Outfits, Haus-Gegenstände und mehr. Die Entwickler haben einen Guide veröffentlicht, damit sich jeder zurechtfindet und schnell losfeiern kann.

Die Patch-Notes verraten ein weiteres Highlight: Der neue Endgame-Raid Gwathrenost, die Zitadelle des Hexenkönigs steht in den Startlöchern. Darin geht es zurück nach Angmar, um die Überreste des einstigen Schreckensreichs endgültig zu beseitigen.

Bald kehren die Helden Mittelerdes in das ehemalige Schreckensreich Angmar zurück.

2023 soll königlich werden

Wie geht's weiter mit HdRO? Das Entwicklerteam hat sich ambitionierte Ziele für das restliche Jahr gesetzt, wie man in der aktuellen Roadmap nachlesen kann. Im Sommer soll eine neue Version des Königreichs Gondor erscheinen, die zeitlich nach dem Ringkrieg angesiedelt ist und ganz im Zeichen des Wiederaufbaus unter Aragorn als neuem König steht.

Im Herbst wird es salzig, denn dann geht es ans Meer. Zum ersten Mal können die Fans die fernen Gestade von Umbar erkunden, wo die aus Buch und Film bekannten Korsaren herstammen. Dies wird dann die große kostenpflichtige Erweiterung für dieses Jahr darstellen.

Wahlheimat Mittelerde: Warum Der Herr der Ringe Online trotz der antiken Technik und zahlreichen Mängeln noch immer so vital ist, hat Sören schon jedem erzählt, der ihm ein Mikrofon vor die Nase gehalten hat (selbst Schuld!) - etwa Géraldine bei Was spielst du so? oder im epischen Tolkien-Talk mit Micha und Fabiano.