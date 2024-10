Herr der Ringe: Christopher Lee ist im neuen Kinofilm erneut als Saruman zu hören - 9 Jahre nach seinem Tod

Christopher Lees Verkörperung des Zauberers Saruman ist bis heute unvergessen. Bildquelle: New Line Cinema

Im Jahr 2015 verstarb Sir Christopher Lee im stolzen Alter von 93 Jahren. Zuvor hatte der britische Schauspieler in über 200 Filmen, dutzenden Serien und sogar in Videospielen mitgewirkt.

Jetzt kehrt Christopher Lee noch einmal auf die Leinwand zurück. Dahinter steckt aber nicht der dunkle Herrscher Sauron, der während seines Sabbaticals im Dritten Zeitalter als der Nekromant bekannt war, sondern vielmehr der gezielte Griff ins Archiv.

Keine KI, sondern alte Aufnahmen

Auf der New York Comic Con hat Phillipa Boyens, die Drehbuchautorin der Herr-der-Ringe-Trilogie, der Hobbit-Filme und nun auch von War of the Rohirrim, im Gespräch mit der bekannten Fan-Seite TheOnering.net erklärt, wie es zum unverhofften Comeback von Sir Christopher Lee gekommen ist.

Das Team rund um Produzent Peter Jackson hat alte Tonaufnahmen des Schauspielers verwendet, die einst im Rahmen der Realfilme entstanden sind. Phillipa Boyens ist sichtlich gerührt, die Stimme ihres verstorbenen Freundes erneut zu hören:

Wir haben mit seiner Frau [Gitte Lee] gesprochen […] und sie sagte das, was auch Peter [Jackson] in seinem Herzen fühlte, nämlich dass Sir Christopher das gewollt hätte. Also sind wir seine alten Tonaufnahmen durchgegangen und ich konnte ihn wieder hören, nicht nur wie er seine Zeilen aufsagt, sondern auch wie er mit uns redet. Wir nutzen eine Zeile aus Der Hobbit, die lautet Are you in need of assistance, mylady? . Und wir sagten uns okay, schauen wir mal, wie viele Varianten er davon eingesprochen hat, ob wir es nutzen können […] und es ist ein authentischer Ausschnitt von Christopher Lees Performance.

2:38 Herr der Ringe: Erster Trailer zu War of the Rohirrim zeigt, wie es zum namensgebenden Krieg kommt

Autoplay

Christopher Lee ist unersetzbar

Natürlich stand auch die Frage im Raum: Lässt sich jemand finden, der die Stimme von Christopher Lee imitieren kann? Das hätte natürlich auch dem Filmteam einiges an Archivarbeit erspart.

Doch dazu hat Philippa Boyens eine klare Meinung: Die markante Stimme des Schauspielers ist einmalig:

Wir wussten nicht, ob wir [eine Aufnahme] finden würden, also haben wir uns gefragt: Mal schauen, ob sich jemand findet, der die Stimme [von Christopher Lee] imitieren kann. Ich weiß, die Leute im Internet sagen jetzt bestimmt Natürlich gibt es eine Million Menschen, die das können - aber wisst ihr was? Ich glaube das nicht! Ich bin so dankbar, dass wir seine eigene Stimme genutzt haben!

Christopher Lee ist bald also noch ein letztes Mal als Saruman zu hören. Das Ergebnis könnt ihr euch ab dem 12. Dezember 2024 selbst zu Gemüte führen. Dann startet der Animationsfilm War of the Rohirrim nämlich auch in Deutschland in den Kinos.

Für die kommenden Jahre sind gleich zwei Realfilme basierend auf J.R.R. Tolkiens Werken in der Mache: The Hunt for Gollum sowie ein noch unangekündigtes Projekt - beide Male soll Sir Ian McKellen als Gandalf zurückkehren.