Hessen untersagt Schulen die Nutzung von Microsoft Office 365

Spätestens seit dem Skandal um Facebook und Cambridge Analytica ist der Datenschutz wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Auch und insbesondere an deutschen Schulen sorgt dieses Thema immer wieder für Diskussionen.

Nachdem in der Vergangenheit vor allem die Kommunikation zwischen Lehrern, Eltern und Schülern via Whatsapp für Stirnrunzeln gesorgt hatte, setzt sich die hessische Datenschutzbehörde jetzt mit Microsofts Office 365 auseinander. Dabei geht es konkret um die Frage, inwiefern die Nutzung der Software an Schulen datenschutzkonform erfolgen kann.

Anwendung als Cloud-Software derzeit unzulässig

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte der Datenschutzbeauftragte Hessens Michael Ronellenfitsch, dass die Cloudanwendung von Office 365 an Schulen »derzeit unzulässig« sei. Die Behörde schreibt:

"Seit Jahren befinden sich die Aufsichtsbehörden mit Microsoft in der Diskussion. Dabei ist der entscheidende Aspekt, ob die Schule als öffentliche Einrichtung personenbezogene Daten (von Kindern) in einer (europäischen) Cloud speichern kann, die z.B. einem möglichen Zugriff US-amerikanischer Behörden ausgesetzt ist."

Ein weiteres Problem sei die Übermittelung von Telemetrie-Daten. Laut Ronellenfitsch werden mit der Verwendung von Windows 10 eine Fülle dieser Daten an Microsoft übermittelt, deren Inhalte trotz wiederholter Anfragen aber nicht hinreichend geklärt seien. Derartige Daten sollen auch bei der Nutzung von Office 365 übermittelt werden.

Als Cloud-Anwendung sei Office 365 deshalb nicht für Schulen geeignet. Auch eine Einwilligung der Betroffenen reiche nicht aus, schreibt die Behörde. Dasselbe treffe auch auf Cloud-Lösungen von Apple oder Google zu - auch diese seien für die Nutzung in Schulen nicht geeignet.