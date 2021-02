Diese Woche bekommt ihr von uns ein React Live in Extralänge präsentiert. Denn heute gibt es nicht nur die wichtigsten und spannendsten Themen der Woche zu diskutieren: Um 20 Uhr beginnt außerdem das Frühlings-Schaufenster des Epic Game Store, wo neben einem großen Sale auch kommende Exklusivtitel angekündigt werden sollen.

Dieses Mal haben wir, wie oben angekündigt, eine Menge vor. Michael Obermeier, Christian Fritz Schneider und Ann-Kathrin Kuhls sprechen nämlich nicht nur zwei Stunden lang mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und allem, was euch so am Herzen liegt. Sie begleiten außerdem live das Showcase des Epic Games Store, von dem wir News auf jede Menge zukünftige Exklusivtitel erwarten.

Worum geht's?

CD Projekt Red gehackt

Ultra-realistischer Charaktersimulator von Epic Games

Spiele, die dank Community oder Patches unsterblich werden

Anwälte, die dank Zoom-Filter zu Katzen werden

Das Frühlings-Schaufenster des Epic Games Store

Wann fängt es an?

Von 18 bis 20 Uhr sprechen wir in React Live mit euch über die wichtigsten Themen der Woche.

Wie könnt ihr mitmachen?

Während wir natürlich über Dinge sprechen, die uns die Woche aufgefallen sind, wollen wir natürlich auch von euch wissen, was euch diese Woche bewegt. Wenn ihr im Stream dabei sein wollt, schreibt euer Thema mit !thema und eure Frage mit !Frage in den Chat, und wir versuchen, so viele wie möglich in der Show zu beantworten.

Wenn regelmäßig über neue Streams informiert werden wollt, findet ihr alle News und Ankündigungen auf unserem Twitchkanal Monsters and Explosions sowie dem GameStar-YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf euch!