Heute bei MAX - Ab 16 Uhr auf Twitch: Schurkische Sims und ein GamePro-Trommelkreis

Wenn Daniel, unser Head of MAX nicht da ist, stellen wir für gewöhnlich allerhand Unfug an, den bekommt ihr aber nicht zu Gesicht. Eine Facette könnt ihr allerdings sehen, nämlich die schurkischen Abenteuer des Sims-Verbrechers und rachsüchtigen Edelmannes Francois Villainois in The Simsims.

Während Daniel jeden Mittwoch ab 16 Uhr mit seiner Polizistin für Recht und Ordnung sorgt, beschwert seine Urlaubsvertretung Jochen der Nachbarschaft das genaue Gegenteil: Diebstahl, Prügeleien und die romantische Jagd nach der Frau seines Erzfeindes etwa - je nachdem, was ihr, der Chat, Jochen und seinem Sim auftragt!

Ab 18 Uhr geht's dann mit GamePro Live weiter, wo Ann-Kathrin und Mirco zuerst auf der Switch und in Taiko no Tatsujin trommeln wie Janet Jacksons Bühnenhelfer bei den EMAs und anschließend in Donut County auf der PS4 Physikrätsel lösen.

Das Programm am Mittwoch - Kurzüberblick

Ab 16 Uhr: The Simsims mit Jochen

Ab 18 Uhr: GamePro Live mit Ann-Kathrin und Mirco

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch