Plötzlicher Überraschungs-Release von Hi-Fi Rush löst auf Steam Begeisterung aus

Da soll noch jemand behaupten, die Gaming-Branche sei nicht für die ein oder andere Überraschung gut. Auf der neuesten Xbox und Bethesda Developer Direct wurde mit Hi-Fi Rush nicht nur das neueste Werk von Tango Softworks enthüllt und vorgestellt, sondern gleich darauf auch veröffentlicht.

Das ist aber noch nicht alles: Seit seinem Release am 25. Januar 2023 räumt Hi-Fi Rush auf Steam Top-Wertungen ein, die Spieler sind begeistert und werfen mit Formulierungen wie schon jetzt das Spiel des Jahres um sich. Doch was genau ist Hi-Fi Rush überhaupt für ein Spiel? Und was genau macht es so gut? Wir liefern euch einen Überblick.

Alles, was ihr zu Hi-Fi Rush wissen müsst

Was für ein Spiel ist Hi-Fi Rush? Hi-Fi Rush ist ein musikalisches Action-Spiel, das seit dem 25. Januar 2023 für PC und Xbox Series X/S verfügbar ist. Auf Steam kostet das Werk von Tango Softworks (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo) derzeit 30 bis 40 Euro. Wollt ihr euch erstmal ein Bild von Hi-Fi Rush machen, könnt ihr auch über den Game Pass reinschnuppern - dort ist das Spiel nämlich ebenfalls enthalten.

Worum geht’s in der Story? Hi-Fi Rush spielt in einer Cyberpunk-esken Welt mit Comic-Look und wir schlüpfen dabei in die Rolle von Protagonist Chai. Der hat nicht nur einen Roboter-Arm, sondern auch einen MP3-Player anstelle eines Herzens. Deswegen wird Chai von einer diabolischen Firma als defekt eingestuft und muss sich gegen dessen Handlanger zur Wehr setzen.

Und wie spielt sich das jetzt? Hi-Fi Rush gleicht im Endeffekt Action-Spielen wie zum Beispiel Bayonetta oder Devil May Cry. Soll heißen: Wir prügeln wie wild auf unsere Widersacher ein und treiben damit unseren Kombo-Counter in die Höhe. Hi-Fi Rush kombiniert dieses Prinzip aber mit seinem musikalischen Thema, in dem wir nach dem Rhythmus des Soundtracks kloppen und dreschen.

Dabei kommen bekannte Bands wie zum Beispiel The Black Keys, Nine Inch Nails oder The Prodigy zum Einsatz, deren Songs das Geschehen nicht nur begleiten, sondern aktiv untermauern. Wie das in Aktion aussieht, könnt ihr euch übrigens ganz einfach selbst im folgenden Gameplay-Trailer ansehen:

Was sagen die Spieler zu Hi-Fi Rush? Auf Steam sorgt Hi-Fi Rush gerade durch die Bank für Begeisterung. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels steht das Spiel nach über 350 Nutzer-Rezensionen auf sehr positiv . Dabei sind sich die meisten Steam-User einig: Microsoft, Bethesda und Tango Softworks haben mit Hi-Fi Rush schon jetzt eins der besten Spiele 2023 ohne Vorwarnung rausgehauen.

Dabei werden vor allem die Präsentation, das Kampfsystem, die musikalische Untermalung und deren aktive Einbindung in das eigentliche Gameplay, sowie der Charme der Story und auftretenden Figuren lobend hervorgehoben. Auch der Humor von Hi-Fi Rush und die detaillierte Spielwelt, die offenbar mit allerlei Easter Eggs daherkommt, treffen derzeit den Nerv der Spieler. Dass Hi-Fi Rush auch noch richtig gute Bosskämpfe bietet, ist natürlich auch nicht verkehrt.

Wir wollen eure Meinung wissen: Passend zur plötzlichen Veröffentlichung von Hi-Fi Rush und wie gut es bei den Spieler ankommt, haben wir für treue Leser eine wichtige Frage.

Natürlich könnt ihr uns ebenfalls in die Kommentare schreiben, was ihr von Hi-Fi Rush und dessen überraschender Veröffentlichung haltet. Habt ihr vielleicht bereits reingespielt und wollt uns eure Meinung dazu mitteilen?