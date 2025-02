Hideo Kojima ist verwirrt von Captain America 4 und Fans fragen sich, ob er seine eigenen Spiele schon mal gespielt hat

Captain America: Brave New World ließ Hideo Kojima verwirrt zurück. Bildquelle: Marvel / Disney

Der japanische Spieleentwickler Hideo Kojima ist neben seinen Videospielen wie Death Stranding oder Metal Gear Solid noch für etwas anderes bekannt: seine Leidenschaft für Filme.

In den sozialen Medien teilt er seine Meinungen zu neuen Blockbustern und entlockt Fans damit regelmäßig kleine Schmunzler. So auch bei Captain America: Brave New World.

Hideo Kojima ist verwirrt

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) teilt Kojima seinen Fans nach dem Kinobesuch von Captain America 4 seine Verwirrung mit. Denn er versteht die Zusammenhänge des Films nicht und wundert sich, wann Sam Wilson (Anthony Mackie) eigentlich zum nächsten Cap geworden ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ich habe mir Captain America: Brave New World in einem IMAX-Kino angesehen. Ich erinnere mich vage daran, dass Sam in Endgame den Schild erhält, aber wann wurde er offiziell Cap? Liegt es daran, dass ich The Falcon and the Winter Soldier nicht gesehen habe? Und was soll das mit der Umstrukturierung der Avengers? Ich verwechsle das auch mit dem Thunderbolts-Trailer.

1:30 Captain America: Im neuen Trailer zu Brave New World legt sich Sam Wilson mit dem US-Präsidenten an

Autoplay

Auf Reddit wird der Beitrag gleich in der Community diskutiert. Einige können die Gedanken des Entwicklers nachvollziehen. Sie finden, Marvel muss bessere Arbeit leisten, um neue wie auch alte Fans abzuholen.

Andere fragen sich scherzhaft, ob der 61-Jährige schon einmal seine eigenen Spiele gespielt hat. Denn die sind ebenfalls für ihre verworrenen und abstrakten Geschichten bekannt.

Hier sind ein paar Beispiele der Fan-Kommentare:

Einerseits ist es völlig legitim, dass jemand, der nicht mit allen Inhalten des MCU Schritt hält, verwirrt ist, wenn er nur für Cap 4 vorbeischaut. Andererseits ist es äußerst ironisch, wenn sich Hideo Kojima über inkohärente Handlungsstränge beschwert. - User paleo200 Wow, wenn der Typ, der Metal Gear Solid 2 gemacht hat, von deiner Geschichte verwirrt ist, sagt das wirklich etwas aus. - User Avid_Vacuous Hideo scheint ein Spiegelbild für viele Gelegenheits-Fans zu sein, die nicht alles von Marvel verfolgen. Sobald die Marketingkampagne für den nächsten Avengers-Film beginnt, wird es zweifellos eine Menge Leute geben, die ähnliche Fragen stellen wie er. Marvel muss besser dafür sorgen, dass alle an Bord sind. - User Chill_Oroe Meine Frau, ein begeisterter MCU-Fan, hat erst im Nachhinein bemerkt, dass [Harrison] Ford eine bereits existierende Figur spielt (die in etwa 5 Filmen mitgespielt hat). - User mint-patty

Das Problem der Marvel-Fans

Mit insgesamt 34 Filmen und 23 TV-Serien ist das MCU mittlerweile riesengroß. Nach Avengers: Endgame kehrten viele Fans dem Universum den Rücken.

Für die meisten war das große Finale gegen Thanos (Josh Brolin) ein runder Abschluss. Andere kritisieren jedoch zunehmend die Qualität der Filme und waren schlichtweg müde. Denn mit dem Serienstart von WandaVision läutete Marvel ebenfalls eine lange Reihe an zusätzlichen Shows ein.

Dennoch ist noch längst nicht Schluss. Nach Captain America 4 folgen dieses Jahr noch Thunderbolts* (1. Mai 2025) und die Neuverfilmung der Fantastic Four (24. Juli 2025).

In den nächsten Jahren geht es auch noch mit Avengers: Doomsday und Secret Wars weiter. Die erscheinen hierzulande am 29. Mai 2026 und am 5. Mai 2027.