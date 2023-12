»Sowas hat noch niemand zuvor gesehen« - Hideo Kojima stellt neues Projekt vor und alle rätseln

Der deutsche Udo Kier spielt eine Hauptrolle in Kojimas neuem Spiel OD.

Von Death Stranding 2 gab es bei den Game Awards 2023 zwar nichts zu sehen, der alljährliche Auftritt der Entwicklerlegende Hideo Kojima durfte aber dennoch nicht fehlen. Dennoch wurde es wieder spannend, denn der Japaner hat endlich das lang ersehnte Geheimnis um sein neues Projekt gelüftet.

OD, so der Titel des Projekts, soll nicht nur Spiel sein, sondern auch Film, aber auch noch viel mehr – laut Kojima entsteht in seinem Studio eine völlig neue Form von Medium, das die Welt bislang noch nie gesehen hat.

Mysteriöses Kojima-Projekt wirft viele Fragen auf

Was wissen wir über OD? Der Trailer zum Spiel wirft zunächst mehr Fragen auf, als er beantwortet. Wir sehen die Schauspieler Sophia Lillis (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), Hunter Schaffer (Euphoria) und Udo Kier (My Private Idaho), deren fast lebensechte virtuelle Ebenbilder dramatisch in die Kamera blicken und allesamt die gleiche mysteriöse Zeile rezitieren:

The hungry purple dinosaur ate the kind, zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started vending and quacking.

1:41 Hideo Kojima enthüllt sein neues Horrorspiel OD mit fast lebensechten Charakteren

Der Satz klingt erst einmal wie Nonsens, ist aber ein phonetisches Pangramm : Ein Pangramm ist ein Satz, in dem jeder Buchstabe des Alphabets mindestens einmal vorkommt. Ein phonetisches Pangramm geht noch einen Schritt weiter und enthält alle phonetischen Laute einer Sprache.

Prominente Verstärkung für Kojima

Dass es sich bei OD um ein Horrorspiel handelt, wird spätestens am Ende des ominösen Videos klar, denn der Trailer will alle Spieler und Schreier ansprechen. Noch deutlicher wird's als plötzlich Regisseur Jordan Peele, der mit Horrorfilmen wie Get Out und Nope riesige Erfolge feiern konnte, die Bühne betritt.

Peele outete sich nicht nur als riesiger Kojima-Fan, der in seiner Jugend komplett begeistert von Metal Gear Solid 2 war, sondern wirkt auch an OD direkt mit. Welche Funktion er genau übernimmt, haben die beiden aber nicht verraten.

Kojima deutete jedoch an, dass neben Peele noch weitere Legenden mitwirken werden. Man darf also gespannt sein, ob Guillermo del Toro, Norman Reedus oder andere seiner prominenten Freunde noch mit von der Partie sein werden.

Diskutiert mit uns! Kojima verspricht mit OD, die Grenzen zwischen Spiel und Film neu zu definieren. Aber wie denkt Ihr darüber? Entsteht hier ein potenzielles Meisterwerk? Oder findet ihr den Hideo Kojima und seine Spiele ohnehin überbewertet? Scrollt herunter und lasst uns eure Meinung zur Zusammenarbeit von Star-Entwickler und Star-Regisseur wissen!