Highlights der gamescom 2019: Wo gibt es die besten Spiele?

Ihr wollt wissen, wo ihr die besten Spiele der gamescom 2019 sehen und spielen könnt? Wir verraten es euch in diesem Video, denn in den Messehallen gibt es hunderte Anspielstationen und etliche Präsentationen.

Damit ihr euren gamescom-Besuch perfekt planen könnt, gibt es hier einen Überblick zu einigen der interessantesten Games und die Info, ob ihr sie selbst ausprobieren können, oder ob euch in einen der zahlreichen Kino-Bereiche eine Gameplay-Demo gezeigt wird.

Mit dabei sind unter anderem Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, Cyberpunk 2077, Death Stranding und viele weitere Hits!

Auf gamescom now, dem offiziellen Videohub der gamescom 2019, findet ihr ein umfangreiches Angebot an Live-Content, den neuesten Spiele-Trailern und Show-Highlights der diesjährigen gamescom in Köln. Seid live dabei bei der weltweit größten Gaming-Messe.