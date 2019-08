Die gamescom findet 2019 vom 20. bis 24. August in Köln statt. Auf der diesjährigen Messe dürfen sich Zockerinnen und Zocker wieder auf zahlreiche Gameplay-Präsentationen, Anspiel-Möglichkeiten und Stände der anwesenden Publisher und Entwickler freuen. Allerdings kann das Manövrieren im Messe-Chaos schnell überfordern.

Deshalb verraten wir euch in unserer Übersicht, wie das diesjährige Lineup aussieht und welche Aussteller und Spiele ihr wo findet. Aktuell erfüllt die Liste jedoch noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Bis es am 20. August endlich soweit ist, werden die offiziellen Infos zu den anwesenden Publishern erst nach und nach veröffentlicht. Außerdem haben wir einen Hallenplan für euch verlinkt.

Update vom 09. August 2019:

Mittlerweile sind noch mehr Spiele bekannt gegeben worden, die ihr an den verschiedenen Ständen der gamescom bestaunen oder sogar selber anzocken dürft. Wir haben die unten stehende Liste deshalb um die neuen Ankündigungen erweitert.

Allerdings ist die List nach wie vor nicht vollständig. Unter anderem hat Sony beispielsweise noch immer nicht sein Lineup für die gamescom bekannt gegeben. Da jedoch Hideo Kojima anwesend ist, könnte es etwas Neues zu Death Stranding geben.



Außerdem gibt es in diesem Jahr mit der gamescom Opening Night erstmals eine große Erföffnungsgala, bei der es Ankündigungen von über 15 Spiele-Publishern geben soll. Darunter auch komplett neue und damit noch geheime Titel, die in unserer Liste entsprechend noch fehlen.



Wir erweitern den Artikel aber natürlich, sobald weitere Details bekannt sind. Bis dahin empfehlen wir euch unseren Übersichtsartikel zur gamescom Opening Night, mit dem es sich schon vortrefflich spekulieren lässt. Außerdem werden wir selbstverständlich die gamescom Opening Night für euch auf unserem Livestream-Kanal MAX übertragen. Und natürlich könnt ihr auch viele der gamescom-Neuheiten in unserem extrafetten Live-Programm mit zahlreichen Spiele-Präsentationen und prominenten Gästen erleben.

Die Aussteller & Spiele der gamescom 2019

2K Games / Take-Two Interactive

Wo? Halle 6

Welche Spiele?

Astragon Entertainment

Wo? Halle 6

Welchen Spiele?

Bandai Namco Entertainment

Wo? Halle 6

Welche Spiele?

Bethesda

Wo? Halle 8

Welche Spiele?

Capcom

Wo? Halle 7

Welche Spiele?

CD Projekt Red

Wo? Halle 6

Welche Spiele?

Electronic Arts

Wo? Halle 6

Welche Spiele?

Kalypso Media

Wo? Halle 8

Welche Spiele?

Immortal: Vampire Wars (spielbar)

Tropico 6 (spielbar)

Relaunch einer noch nicht angekündigten Management-Simulation

Koch Media / Deep Silver

Wo? Halle 9

Welche Spiele?

Konami

Wo? Halle 9

Welche Spiele?

Microsoft

Wo? Halle 8

Welche Spiele?

Nintendo

Wo? Halle 9

Welche Spiele?

Sony

Wo? Halle 7

Welche Spiele? noch nicht bekannt

Square Enix

Wo? Halle 9

Welche Spiele?

THQ Nordic

Wo? Halle 8

Welche Spiele?

Ubisoft

Wo? Halle 6

Welche Spiele?

Wargaming

Wo? Halle 8

Welche Spiele?

Sonstige Aussteller der gamescom 2019

Alternate in Halle 10.1

Aorus (Gigabyte) in Halle 7

Caseking in Halle 7

Corsair in Halle 10.1

Dell in Halle 7

Discord in Halle 10.1

Facebook in Halle 6

Frontier Developments in Halle 7

Google in Halle 9

Medion in Halle 10.1

Omen by HP in Halle 8

Razer in Halle 10.1

Riot Games in Halle 11.3

Samsung Electronics in Halle 9

Trust in Halle 10.1

Turtle Entertainment/ESL in Halle 8

YouTube in Halle 9

Publisher, die nicht auf die gamescom 2019 kommen

Auf der gamescom 2019 sind wir natürlich auch vor Ort: Für unsere GameStar-Leser berichten wir live von der diesjährigen Messe über die spannendsten Titel, Entwickler und Publisher.