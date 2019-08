Vom 20. bis 24. August ist es endlich wieder soweit: die gamescom öffnet ihre Pforten und lädt nicht nur Videospieler und Gaming-Fans aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt nach Köln ein. Und ihr könnt live dabei sein!

In der folgenden Übersicht findet ihr unseren gesamten Streaming-Plan mit über 50 Stunden Live-Programm von der Messe, das wir mit den Kollegen von GamePro und MeinMMO stellen!

Diskutiert, teilt und feiert mit uns die gamescom 2019 unter dem Motto #gctogether auf allen Kanälen!

Das Programm bei #gctogether

Dienstag, 20. August

12:00 Warmup

12:30 The Surge 2

13:00 Iron Harvest

13:15 Disintegration

13:30 Pietsmiet

14:00 Spongebob: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

14:15 Cyberpunk 2077

14:30 GreedFall

14:45 TBA

15:00 Influencer vs. Journalisten: Wer braucht Spielekritik?

16:00 gamescom Magazin powered by Aldi Life Games

17:00 Hardware-Trends 2019/2020

17:30 TBA

18:00 Next-Gen: PS5, Xbox Scarlett & Stadia

Mittwoch, 21. August

10:15 Debatt(l)e Royale

11:30 Warmup

12:00 Monster Hunter World: Iceborne

12:30 Iron Harvest powered by Aldi Life Games

13:00 Planet Zoo

13:15 Destiny 2

13:45 Wasteland 3

14:15 Mount & Blade 2: Bannerlord

14:30 FIFA 20: Werbung oder Wahrheit mit dem Pro

15:00 E-Sports: Der Durchbruch?

16:00 gamescom Magazin powered by Aldi Life Games

17:00 Microsofts Spiele-Zukunft

17:30 PC-Nostalgie: Medion & der erste eigene Rechner

18:00 Spiele-Abos: Was ändert sich?

19:00 AMD Rocket League Quad-Battle

Donnerstag, 22. August

11:30 Warmup

12:00 Racing goes Gaming powered by Recaro

12:30 Ancestors: The Humankind Odyssey

13:00 Dying Light 2

13:15 Das vergessene MMO

13:30 Die Siedler

13:45 Age of Empires 2 Definitive Edition

14:00 Fortnite

14:30 Death Stranding

15:00 Pitch your Game: Diablo 4

16:00 gamescom Magazin powered by Aldi Life Games

17:00 Xbox-Ausblick 2019/2020

18:00 Cakexplosion powered by Old Spice

Freitag, 23. August

11:30 Warmup

12:00 Recaro Forza-Turnier

13:00 TBA

13:15 The Elder Scrolls Online

13:45 Final Fantasy 7 Remake

14:00 X4 3.0 und Split

14:15 Skywind

15:00 Nintendo-Ausblick 2019/2020

15:30 Duplo Community-Racing

16:00 gamescom Magazin powered by Old Spice

17:00 GameStar Podcast live

18:00 Pen&Paper powered by Old Spice

Samstag, 24. August

11:30 Warmup

12:00 Duplo Team-Battle

12:30 Die meist erwarteten MMOs 2020

13:00 Marvel's Avengers

13:15 Biomutant

13:30 The Cycle

13:45 TBA

14:00 Desperados 3

14:15 Chernobylite

14:30 TBA

14:45 CoD Modern Warfare

15:00 TBA

16:00 gamescom Magazin powered by Old Spice

17:00 Magic Nights live

Wo findet ihr den Livestream?

Unser Live-Programm von der gamescom 2019 findet ihr auf den folgenden Plattformen:

GameStar auf YouTube

MAX auf Twitch

Natürlich könnt ihr den Stream zur gamescom 2019 auch auf GameStar.de verfolgen, sobald wir unser Programm am 20. August gestartet haben. Wenn euch interessiert, wie es bei uns hinter den Kulissen aussieht, schaut auf Instagram vorbei.

Besucht uns auf der gamescom!

Um live von der gamescom zu streamen, machen wir es uns in Köln auf der Messe gemütlich: Unser Studio richten wir im Publikumsbereich in Halle 10.1 am Stand E70 ein.

Schaut auf jeden Fall bei uns vorbei, denn wir halten für euch Gewinnspiele zum Mitmachen, Goodies zum Abgreifen, Anzock-Stationen mit aktuellen Games und vieles mehr für euch bereit. Wir freuen uns aber auch darüber, wenn ihr uns einfach nur Hallo sagen wollt!

Alles was ihr vor Ort in Köln oder auch von zuhause aus zur gamescom 2019 erlebt, könnt ihr übrigens unter dem Hastag #gctogether mit uns teilen: wir sind auf eure Beiträge auf Twitter, Instagram, Facebook und Co. gespannt.

Wen von uns könnt ihr auf der gamescom antreffen?

Auf der gamescom 2019 werdet ihr zwar nicht alle von uns antreffen (immerhin wollen von Zuhause aus noch immer Artikel getippt werden), dafür könnt ihr Dimitry Halley, Maurice Weber, Michael Graf, Michael Obermeier, Natascha Becker, Christian Schneider, Heiko Klinge und Natascha Seuser aus dem GameStar-Team antreffen.

Gemeinsam mit Tobias Veltin und Linda Sprenger von GamePro, Daniel Feith, Jochen Redinger und James Zabel von unserem Twitch-Kanal MAX, Leya Jankowski, Sven Galitzki, Alexander Leitsch Irina Moritz und Jürgen Horn von MeinMMO, Dawid Hallmann von Webedia und Tony Seitz von Cakexplosion haben wir ein prall gefülltes Live-Programm für euch geplant.

Das Wichtigste zur gamescom 2019

Alle essenziellen Infos zur diesjährigen Videospiel-Messe in Köln findet ihr in den folgenden Artikeln: