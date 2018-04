Warner Bros. hat bekannt gegeben, dass sie die Hitman: Definitive Edition als Publisher vermarkten werden. Die finale Fassung des Stealth-Episodenspiels aus dem Jahr 2016 soll am 18. Mai erscheinen.

Zwar wurde nicht es nicht konkret ausgesprochen, dennoch kann man davon ausgehen, dass es sich um eine längere Partnerschaft zwischen Warner und Entwickler IO Interactive handelt und auch die bereits bestätigte Staffel 2 von Hitman mit Warner Bros. als Publisher veröffentlicht wird.

Damit dürfte für IO die Suche nach einem neuen Vertriebspartner erstmal zu Ende sein. Nach der Fertigstellung der ersten Staffel trennten sich die Wege zwischen Square Enix und ihrem langjährigen Entwicklerteam. Zunächst gab es keinen Käufer für das dänische Studio, glücklicherweise behielten die Entwickler jedoch alle Rechte an ihren eigenen Produktionen und konnten damit jetzt Warner überzeugen.

Definitive Edition bisher nur für Konsolen bestätigt

Hitman: Definitive Edition ist im Moment nur für Playstation 4 und Xbox One angekündigt. Sie enthält alle Missionen der ersten Staffel, alle Inhalte der Game of the Year Edition, die Sommer-Bonusmission und das Blood-Money-Requiem-Pack sowie ein Outfit-Bundle, mit denen sich Agent 47 Kostüme aus anderen IO-Interactive-Marken wie Freedom Fighters, Kane & Lynch und Mini Ninjas anziehen kann.

