Hogwarts Legacy: Spieler steht 24 Stunden nur rum und entdeckt dabei überraschend coole Details

Was passiert in Hogwarts Legacy, wenn wir einfach nichts tun?

Einen richtigen Tagesablauf haben die NPCs in Hogwarts Legacy nicht. Aber wenn man einfach mal 24 Spielstunden rumsteht und sie beobachtet, wirkt die Spielwelt auf den ersten Blick trotzdem lebendig. Aber wer schaut schon genau hin, was die NPCs eigentlich machen?

Ein Spieler stellte sich genau diese Frage und begann ein Experiment: Am Hogsmeade-Bahnhof warten und dokumentieren, was rundherum passiert. Das fördert ein paar kuriose Beobachtungen zutage.

Die Show an Hogsmeade Station

Trotz einer fehlenden richtigen Simulation, wie sie beispielsweise in Skyrim, Stalker oder auch Dwarf Fortress stattfindet, passiert jede Menge in der Umgebung des Bahnhofs in Hogwarts Legacy. Aber bevor wir euch mit tausend Worten langweilen, zeigen wir euch das Experiment des YouTubers Another Weasley einfach:

Was geschieht genau?

Ein kleines Mädchen beginnt, ein magisches Hüpfkästchenspiel zu spielen. Und zwar für die nächsten 20 Spielstunden!

Sie hört auch nicht auf, als wenige Meter entfernt der Zug vorbeidonnert, der komischerweise weder ein- noch aussteigende Passagiere erlaubt.

Erwachsene NPCs gehen vorbei oder setzen sich auf Bänke.

Einer versucht offenbar, mit einem Lumos-Zauber seine Sitznachbarin zu beeindrucken. Er verlässt kurz darauf die Szene, um später mit einer Tüte Süßigkeiten zurückzukehren.

Es wird dunkel und beginnt zu regnen, was das hüpfende Mädchen auch nicht von ihrem Spiel abbringen kann.

Schließlich verlassen mehrere Kinder den Bahnhof, komischerweise indem sie direkt auf den Schienen nach Hause laufen.

Indes versucht der Mann von vorhin, eine andere Frau zu unterhalten, indem er einen fliegenden Käfer mit seinem Zauberstab kontrolliert.

Als ein neuer Tag über Hogsmeade anbricht, beginnt ein anderes Mädchen, an der selben Stelle eine Runde Hüpfkästchen.

Kontroverse um J.K. Rowling

Zusammenfassend merkt Another Weasley an, dass der Zug offenbar nur einmal täglich im Bahnhof ankommt. Und dass alle NPCs am Bahnhof nur ihre Zeit verschwenden .

Es wird deutlich, dass lediglich eine Show für Spielerinnen und Spieler abgespielt wird, um den Eindruck einer simulierten Spielwelt zu erwecken. So handhaben es übrigens die meisten Open-World-Spiele, um Hardware-Ressourcen zu schonen.

Welche seltsamen Verhaltensmuster sind euch bei den NPCs von Hogwarts Legacy aufgefallen? Schreibt eure Beobachtungen in die Kommentare!