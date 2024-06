Hogwarts Legacy bekommt wohl einen Director's Cut und die einstigen Batman-Entwickler sollen dabei helfen

Ich verstehe, warum viele Fans von dem kostenlosen Juni-Update für Hogwarts Legacy enttäuscht waren. Statt eines komplett neuen Addons für die Zaubererwelt gab es »nur« eine ehemals PS5-exklusive Quest, einen Fotomodus und ein paar andere Änderungen und kosmetische Items. Aber eigentlich sollten wir uns über diese Updates freuen.



Denn seit geraumer Zeit besteht bei den Potter-Fans die große Befürchtung, dass Warner Bros. eine potenzielle Fortsetzung von Hogwarts Legacy in ein Life-Service-Game verwandeln möchte. Nun soll sich ein Director’s Cut in Entwicklung befinden - und das ausgerechnet mithilfe von Rocksteady Studios, die bereits für Suicide Squad: Kill the Justice League verantwortlich waren. Ja, genau das Spiel, das schon einen Vorgeschmack auf Warners Service-Zukunftsplanung gegeben hat … und damit nicht gut bei der Spielerschaft ankam.



Vermutlich wird der Director’s Cut keine komplette Umstrukturierung des aktuellen Spiels, sondern noch mal eine Neuveröffentlichung mit allen Updates und Inhalten. Vielleicht arbeitet das Team aber nochmal an dem technischen Gerüst für eine stabilere Performance, schließlich ist Hogwarts Legacy für viele Spielerinnen und Spieler bis heute auf ihren Systemen unspielbar. Und natürlich würden wir uns alle über neue Quests und Zauber freuen.



Dass Hogwarts Legacy schon jetzt an Rocksteady Studios übergeben wird, sorgt bei mir aber für ein mulmiges Gefühl für die Zukunft der Zaubererwelt. Denn ein Service Game ist nun wirklich nicht das, was wir Fans uns von einer Fortsetzung wünschen.