Hogwarts Legacy: Euer erster Zauber enthüllt ein spannendes Geheimnis

Mit Lumos könnt ihr eine versteckte Werwolf-Geschichte in Hogwarts entdecken.

Der Zauber Lumos in Hogwarts Legacy ist, gelinde gesagt, eigentlich ziemlich lahm. Gelegentlich müsst ihr ihn für ein paar Rätsel im Verlauf der Story nutzen oder könnt mit ihm Schmetterlinge fangen, ansonsten dient er euch meist nur als extravagante Taschenlampe.

Allerdings versteckt sich in den alten Gemäuern der Zauberschule Hogwarts eine tragische Werwolf-Geschichte, die ihr nur mit dem Zauberspruch Lumos entdecken können. Wir erklären euch, was sich dahinter verbirgt.

Die Werwölfe auf den Wänden

Hier findet ihr das Geheimnis: Reddit-User KomradKomrad war der Erste, der das Geheimnis um die Werwolfsgeschichte entdeckt hat. Um die geheime Geschichte zu finden, müsst ihr euch in einen versteckten Raum hinter dem Wandteppich im Verlies des Glockenturmes begeben.

Das erwartet euch: Im geheimen Raum im Verlies findet ihr nicht nur eine gruselige Statue eines Werwolfs, auch die Wände sind mit bunt bebilderten Wandteppichen behangen, die eine Geschichte erzählen.

Auch diese Werwolf-Statue wartet auf euch im Dungeon von Hogwarts.

Die Werwolf-Geschichte ohne Lumos: Schaut ihr euch die Wandteppiche ganz normal an, könnt ihr die Geschichte einer frisch gebackenen Mutter erkennen, die mit ihrem Kind glücklich in einem kleinen Dorf oder auf einer Burg lebt. Ihr Zuhause wird dann allerdings von einem Werwolf angegriffen, den die Dorfbewohner aber gemeinsam jagen und verscheuchen können. Mutter und Kind frohlocken am Ende Hand in Hand.

Mit Lumos wird es düster: Aktiviert ihr den Lumos-Zauber und berührt mit eurem Zauberstab die Wandteppiche, zeigen sie eine alternative und deutlich düstere Variante der Geschichte. Auch hier bringt die junge Mutter am Anfang ihr Neugeborenes zu Welt, wird danach aber umgehend vom Werwolf gebissen. Da sie damit eine große Gefahr für ihre Nachbarn darstellt, wird sie von den anderen Dorfbewohnern umgehend gejagt. Am Ende sieht man die Frau als Werwolf, wie sie den Mond anheult - für immer dazu verdammt, von ihrem Kind getrennt zu sein.

Genau wie beim coolsten Laden in Hogsmeade versteckt sich hinter der Werwolf-Saga keine Quest, keine Nebenaufgabe und auch kein Achievement. Zwar könnt ihr hier eine Handbuchseite auflesen, aber das versteckte Geheimnis zu lösen ist einfach nur ein liebevolles Detail, dass die Entwickler für alle Spieler eingebaut haben, die auch die dunkelsten Ecken von Hogwarts erkunden.