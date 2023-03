Hogwarts Legacy: Habt ihr diesen coolen Laden in Hogsmeade schon entdeckt?

Der Laden Bingle & Blatch in Hogsmeade hat ein magisches Geheimnis.

Eine der größten Stärken von Hogwarts Legacy sind die vielen versteckten Details und Easter Eggs, bei denen Harry-Potter-Fans regelmäßig das Herz aufgeht.

Insbesondere das magische Dorf Hogsmeade bietet viele bekannte Orte wie den Laden Der Honigtopf oder das Gasthaus Die Drei Besen, in denen sich Fans der Filme und Bücher direkt heimisch fühlen.

Eine findige Spielerin hat in Hogsmeade nun einen kleinen Laden entdeckt, der einen wirklich coolen Trick auf Lager hat. Habt ihr ihn schon entdeckt?

Der Traum eines jeden Vermieters

Seinen Fund teilte die YouTuberin Almira Jade in einem ihrer Videos. Der kleine Laden namens Bingle & Blatch befindet sich mitten in Hogsmeade und sieht von Außen äußerst unscheinbar aus - bis man die drei verschiedenen Eingangstüren bemerkt.

Jede Tür führt zwar zu einer komplett anderen Inneneinrichtung, die drei Läden teilen sich aber eigentlich einen Raum:

Der rechte Eingang führt zu einer Art Antiqutätenladen, in denen sich auf dem Boden und in den Regalen Bücher stapeln und einige Gemälde ausgestellt sind.

Der mittlere Eingang gehört zu einer Schneiderei - voller Schneiderpuppen, Nähmaschinen, Konzeptzeichnungen und Hutschachteln.

Wer durch die linke Tür geht, landet in einem Handwerkshaus, in dem offenbar ein Kesselflicker und Schmied seine Arbeit verrichtet.

Falls ihr euch alle drei Varianten selbst anschauen wollt, werft einen Blick in das kurze Video:

Der kleine Laden, der der Traum eines jeden Vermieters sein dürfte, ist auf der Karte nicht besonders markiert. Hier gibt es keine Demiguise-Statue oder Handbuchseiten zu finden, sondern einfach nur einen besonders magischen Ort zu entdecken.

Wenn ihr noch mehr coole Infos, Tricks und Hintergründe zu Hogwarts Legacy lesen wollt, dann klickt auf einen der oben empfohlenen Artikel.

Habt ihr den coolen 3-in-1-Laden selbst schon entdeckt? An uns ist er bislang komplett vorbeigegangen - beziehungsweise wir an ihm, ohne ihn zu bemerken. Kennt ihr noch weitere, ähnlich interessante Orte in der Welt von Hogwarts Legacy? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare!