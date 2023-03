Hogwarts Legacy: Diesen Zauber solltet ihr unbedingt mal an Tieren ausprobieren

Keine Sorge: Hier kommen keine Kühe zu schaden.

In Hogwarts Legacy verbergen sich im und um das Zauberer-Schloss zahlreiche Geheimnisse, Rätsel und versteckte Orte. Wer mit Zaubersprüchen herumexperimentiert, kann aber auch so manche Gimmicks entdecken und einfach nur ein bisschen Schabernack treiben. Einen Zauber solltet ihr unbedingt mal auf Tiere anwenden (keine Sorge, er ist harmlos ... meistens).

Vom Schaf zum Wollknäuel

Es geht um den Zauber Transformation , den euch Professorin Weasley nach erfolgreicher Erfüllung ihrer Hausaufgabe lehrt. Diese erhaltet ihr im Verlauf der Haupthandlung, wenn ihr die Aufgabe Feuer und Sünde abgeschlossen habt.

Mit Transformation könnt ihr nicht nur Gegner in harmlose Objekte verwandeln, sondern auch fast alle Tiere! Probiert es ruhig mal aus: Ein Schaf wird so zum Wollknäuel, ein Reh zu einem Fass mit Geweih, und so weiter. Zu Schaden kommen die Tiere dabei nicht, sie verwandeln sich nach kurzer Zeit zurück. Hier seht ihr beispielsweise die Verwandlung von Schafen und einer Kuh:

Falls euch das virtuelle Tierwohl eher gleichgültig ist könnt ihr die armen Wesen übrigens auch noch ein zweites mal verwandeln. Dann werden sie zu einem kleinen Geldbeutel, den ihr einsammeln könnt. Magic!

Transformation kann übrigens nicht nur beim Lösen von Rätseln oder dem Verwandeln von Tieren eingesetzt werden. Richtig eingesetzt ist er sogar ein mächtiges Werkzeug im Kampf:

Wenn euch interessiert, welche Geheimnisse sich sonst noch im Rollenspiel verbergen, dann seht euch an, was unsere Testerin Natalie alles entdeckt hat. Unsere Redaktion hat außerdem 12 Orte gefunden, die ihr nicht verpassen solltet.

Habt ihr Transformation schon bei Tieren ausprobiert? Was war das lustigste Ergebnis, und welches Tier sollten wir unbedingt mal verwandeln? Welche Details und Geheimnisse habt ihr bisher in Hogwarts Legacy entdeckt? Und hättet ihr euch weitere kreative Zauber gewünscht, die es bisher nicht ins Spiel geschafft haben? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!