Disco Elysium – Zwei neu enthüllte Rollenspiele duellieren sich gerade um die Nachfolge, das steckt dahinter

Hopetown ist eines von mehreren kommenden RPG-Projekten, die sich stark von Disco Elysium inspirieren lassen.

Es ist schon wieder passiert: Erinnert ihr euch noch, als an einem Oktobertag 2024 plötzlich drei inoffizielle Nachfolger von Disco Elysium enthüllt wurden? Zwei davon teilen sich nun schon wieder einen Reveal, zeitgleich bis auf die exakte Stunde – da dürfte definitiv eine Absprache dahinter stecken.

Um eure Aufmerksamkeit buhlen jetzt sowohl Hopetown als auch C4. Ersteres stammt vom neu gegründeten Studio Longdue, während der zweite Titel aus dem Hause ZA/UM kommt – also dem Studio, das 2019 Disco Elysium veröffentlichte.

Wir verschaffen euch den Überblick, wer gerade was neu bekannt gegeben hat. Wollt ihr vorher nochmal nachlesen, warum die Nachfolge von Disco Elysium unter Fans für hitzige Debatten und viel Unmut sorgt, schaut mal in Peters Hintergrundartikel vorbei. Darin erklärt er unter anderem, welche Rechtsstreits die verschiedenen Studios austrugen.

Longdue enthüllt erste Szenen aus Hopetown

Hopetown bietet einen ersten richtigen Einblick. Zumindest in Teaser-Form. Das neue Video verkündet den Start einer Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung. Auf Twitter sorgte diese Ankündigung für viele kritische Kommentare, einige Disco-Fans äußerten die Ansicht, dass Longdue dank eines Investors selbst über ausreichende Finanzmittel verfügen sollte.

Longdue hat inzwischen einen Tweet wieder gelöscht, in dem der anstehende Start des Crowdfundings bekannt gegeben wurde. Die Tatsache, dass sie Fans um Finanzierungshilfe bitten wollen, war allerdings schon länger öffentlich bekannt.

Hier seht ihr den frisch veröffentlichten Clip, der euch auf das Spiel einstimmen soll:

2:20 Hopetown erinnert im ersten Trailer verdächtig stark an Disco Elyisum - aus gutem Grund

Die Entwickler bezeichnen Hopetown als »Journalisten-RPG« und »psycho-geographisch«. Damit ist gemeint, dass sich die Spielwelt je nach den Emotionen, Gedanken und Motivationen eurer Spielfigur umformen soll. Ihr navigiert durch eure zersplitterte Psyche und manipuliert damit auch das Geschehen um euch herum. Ein Anhänger wilder Verschwörungen soll eine andere Realität vorfinden als jemand, der mit kühlem Kopf an alle Fragen herangeht.

Klingt nach einem spannenden und einzigartigen Konzept, aber noch bleibt ziemlich unklar, wie genau das in der Praxis funktioniert. Wie sieht das Skill-System aus? Wie viel Gestaltungsfreiheit habt ihr? Was genau ist eure Aufgabe als Journalist?

Der Artstyle von Hopetown erinnert ebenfalls stark an Disco Elysium.

Wer ist bei Longdue dabei? Zwei Namen werden Disco-Kennern bekannt vorkommen: Martin Luiga hat damals ZA/UM mitgegründet und mehrere Charaktere in Disco Elysium geschrieben. Lenval Brown war die Stimme des Erzählers und der meisten inneren Stimmen.

Ein Release-Datum für Hopetown ist noch nicht bekannt.

ZA/UM arbeitet jetzt an C4

Disco Elysium war das erste und bisher einzige Spiel des estländischen Studios ZA/UM (das die Entwickler selbst »Saum« aussprechen, falls ihr euch das schon immer gefragt habt). Nun folgt C4, das sich ebenfalls mit einem frischen Teaser-Trailer vorstellt:

0:57 Erstes Spiel nach Disco Elysium: ZA/UM zeigt einen surrealen Teaser zu C4

C4 wird ebenfalls ein Rollenspiel, allerdings geht es um Spionage statt journalistische Ermittlungen. Ihr werdet in eine Welt voller streitender Fraktionen geschickt und sollt dort wichtige Geheimnisse aufdecken. Auch hier spielt eure eigene Psyche die Hauptrolle, allerdings wissen wir - wie bei Hopetown - bisher wenig Konkretes. Kein Release-Datum bisher in Sicht.

Ein Detail steckt dann aber doch noch in der Pressemitteilung: Es wird eine Würfel-Mechanik geben. Das Spiel mit dem Zufallsfaktor erinnert natürlich sofort noch stärker an Disco Elysium.

Die ursprünglichen Erfinder von Disco Elysium haben ZA/UM bereits vor längerer Zeit verlassen und trugen erbitterte Rechtsstreits mit dem Studio aus. Es handelt sich nun also um ein neues Team, das an C4 sitzt. Dort sind aber immer noch einige Personen dabei, die auch schon an Disco Elysium gearbeitet haben.

Nun habt ihr alle wichtigen Infos, Zeit für eure Meinung: Was haltet ihr von den Nachfolgern im Geiste zu Disco Elysium? Freut ihr euch auf mehr Nachschub in einem ungewöhnlichen Genre oder glaubt ihr, dass sowieso nichts an das Original herankommt?