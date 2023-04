Horizon Forbidden West - Burning Shores: Wie starte ich den DLC?

Burning Shores zu starten ist gar nicht so einfach. Wir erklären, was ihr beachten müsst.

Horizon Forbidden West hat mit Burning Shores einen umfangreichen DLC bekommen, der die offene Welt um ein großes Gebiet erweitert und Aloy auf eine neue Mission schickt. Viele Fans haben den Release heiß erwartet - aber wie startet man den DLC überhaupt? Und was kann man tun, wenn er nicht richtig aktiviert wird?

So startet ihr den Burning Shores DLC

Natürlich müsst ihr den DLC erstmal im PlayStation Store kaufen (20 Euro) und ihn installieren (Downloadgröße rund 17 GB). Es gibt außerdem mehrere Voraussetzungen, um Burning Shores spielen zu können:

Der DLC ist PS5-exklusiv (im Gegensatz zum Hauptspiel)

(im Gegensatz zum Hauptspiel) Ihr müsst die Hauptstory von Forbidden West komplett durchgespielt haben , inklusive der letzten Mission »Singularität«. Der DLC lässt sich nur mit einem entsprechenden Spielstand starten!

, inklusive der letzten Mission »Singularität«. Der DLC lässt sich nur mit einem entsprechenden Spielstand starten! Falls ihr New Game+ spielt, müsst ihr auch dort erst die komplette Hauptstory abschließen, ehe ihr mit Burning Shores weitermachen könnt.

Erfüllt ihr diese Anforderungen, dann startet den Spielstand. Eine Nachricht ploppt auf, in der sich die Entwickler für die Installation des DLC bedanken. Innerhalb weniger Minuten sollte außerdem Sylens via Fokus anrufen und euch bitten, ihn bei Tildas Villa zu treffen. Die neue DLC-Hauptquest startet damit automatisch. Folgt der Mission, um in das neue Gebiet rund ums postapokalyptische Los Angeles zu reisen.

1:06 Horizon Forbidden West: Im Launch-Trailer von Burning Shores findet Aloy neue Verbündete

Burning Shores startet bei mir nicht! Was kann ich tun?

Offenbar hat der DLC bei manchen Spielern Startschwierigkeiten. Hier ein paar Tipps, die helfen können:

Ihr müsst zunächst den neuesten Patch 1.21 für das Grundspiel installiert haben.

für das Grundspiel installiert haben. Stellt sicher, dass der DLC wirklich installiert ist, manchmal müsst ihr das manuell erledigen. Geht dazu im Home-Menü der PS5 auf Horizon Forbidden West, drückt den Optionen-Button und wählt »Spielinhalte verwalten« .

. Habt ihr alles korrekt installiert und Sylens ruft trotzdem nicht an? Dann startet das Spiel einmal komplett neu.

Entwickler Guerilla ist laut Twitter-Post dran, bestehende Probleme auszuräumen.

