Horizon Forbidden West: Erste Presse-Reviews zum neuen DLC sind sich fast alle einig

Aloys neueste Reise nach Horizon Forbidden West führt ins lavadurchströmte Los Angeles - wo natürlich neue Maschinen auf sie lauern. In den ersten Reviews der internationalen Presse sammelt der DLC Burning Shores viel Lob ein.

Wir schauen im Wertungsspiegel auf den aktuellen Metascore, sammeln die wichtigsten Stimmen und schauen natürlich auch darauf, was kritisiert wird. Ihr wollt euch erstmal angucken, wie Burning Shores aussieht? Wir haben für euch die ersten 13 Minuten auf PS5 aufgenommen (ganz ohne Spoiler zur Story oder den neuen Maschinen):

13:02 Horizon Forbidden West: Die ersten 13 Minuten aus dem DLC Burning Shores (spoilerfrei)

Burning Shores bei Metacritic: Mehr als nur hübsch anzuschauen

Der DLC kommt aktuell auf einen Metascore von 80 bei 13 Presse-Reviews. Von denen fallen elf positiv und zwei gemischt aus. Das Grundspiel Horizon Forbidden West steht bei einem Metascore von 88.

Beim Blick über die Wertungen fällt auf, dass sich die meisten im 80er-Bereich ansiedeln, mit einzelnen Ausreißern nach oben. Die niedrigste Wertung ist derzeit eine 70. Auch bei den Lob- und Kritikpunkten sind sich fast alle Reviewer einig, mehr dazu lest ihr unter der Tabelle.

Webseite Wertung GamesHub 100 MeuPlayStation 82 Screen Rant 80 IGN 80 Push Square 80 VGC 80 Digital Trends 70

Das sagen die internationalen Tests

Besonders oft gelobt werden die neue Story um Aloy und ihre Begleiterin Seyka sowie die spektakulär schöne Grafik. Abzüge bekommt der DLC dafür in einigen Tests, weil er nicht viel Neues hinzufügt und auch keine Schwächen ausbügelt, etwa beim aufgeblähten Upgrade-System.

Gameshub hat die höchstmögliche Wertung an Burning Shores vergeben. Testerin Leah J. Williams zeigt sich in ihrem Fazit begeistert von der neuen Map:

Die kleineren Inseln, auf denen sich dieses Kapitel der Geschichte abspielt, sind atemberaubend. Vom realistischen Wasser, das an die Sandstrände plätschert, bis hin zu vulkanischen Berggipfeln und hochgelegenen Dinosaurier-Vergnügungsparks - Burning Shores ist voll von wunderschönen Sehenswürdigkeiten.

Kyle Gratton von Screenrant vergibt eine 80 (beziehungsweise 4 von 5 Sternen, was auf der Webseite einem »Exzellent« entspricht). In seinen Augen ist Burning Shores eine fast rundum gelungene Erweiterung - die aber zu kurz ausfällt:

Burning Shores ist ein monumentales Kapitel in Aloys Reise und ein unglaublicher Nachfolger von Horizon Forbidden West, auch wenn die Geschichte ein wenig überhastet ist.(...) Burning Shores mag leider kurz sein, aber es ist trotzdem toll, und seine technischen Errungenschaften wecken hohe Erwartungen an den dritten Teil der Serie von Guerrilla Games.

Auch Simon Cardy von IGN hatte viel Spaß mit dem DLC und vergibt eine 8 von 10 - nach der IGN-Skala ergibt das ein »Großartig«. Nur einige Bosskämpfe haben ihm nicht gefallen. Sein Fazit fällt wie folgt aus:

Burning Shores ist eine lohnende Ergänzung zu dieser gefeierten, actionlastigen Sci-Fi-Serie. Es werden spaßige neue Herausforderungen und Feinde eingeführt, und es werden regelmäßig coole neue Möglichkeiten präsentiert, diese zu erledigen. (...) Abgesehen von ein paar schlechten Bosskämpfen ist es ein großartiges neues Kapitel mit genügend kreativem Schnickschnack, um Fans mehr als zufriedenzustellen.

Eine der kritischsten Wertungen hat Giovanni Colantonio für Digital Trends verliehen. 3,5 von 5 Sternen gibt es für den DLC, der seiner Meinung nach zwar hübsch und spaßig ist, aber zu oberflächlich bleibt und nur wenig wirklich neuen Inhalt bietet.

Wenn ihr nicht bereits von der Horizon-Formel überzeugt seid, wird euch Burning Shores wahrscheinlich nicht begeistern können. Der DLC ist eine mundgerechte Version von Forbidden West mit nur wenigen eigenen neuen Tricks. (...) Burning Shores bietet insgesamt nur wenige neue Features, obwohl es genug gibt, um den DLC zu rechtfertigen. Er fügt nur eine kleine Handvoll neuer Maschinen hinzu, aber jede ist auf ihre eigene Weise denkwürdig.

Was sagen die Metacritic-User? Der User-Score von Burning Shores fällt mit einer 5,4 bei 67 Nutzer-Reviews deutlich niedriger aus als die Pressewertungen. Die meisten der negativen Kommentare stören sich an einer homosexuellen Kuss-Szene. An dieser Stelle sprechen wir eine deutliche Spoiler-Warnung aus: In vielen User-Reviews wird das Ende des DLCs verraten.

Burning Shores ist PS5-exklusiv, das Hauptspiel Forbidden West gibt es bisher nur auf PS4 und PS5. Da der Vorgänger nach einigen Jahren auch auf dem PC erschienen ist, gehen wir fest davon aus, dass auch Horizon 2 eines Tages auf dem Rechner daheim läuft. Bei Teil 1 war der große Story-DLC Frozen Wilds dann direkt mit enthalten.