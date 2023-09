Horizon Forbidden West: PC-Version angekündigt mit Termin und dickem Umfang

Bald könnt ihr Aloy auch mit Maus und Tastatur steuern.

Horizon: Forbidden West erscheint auf dem PC! Das war zwar relativ klar, dass Sony früher oder später auch den zweiten Teil auf die heimischen Computer hievt - immerhin ist auch Zero Dawn schon auf Steam erhältlich. Aber jetzt ist es offiziell, ein Release-Fenster gibt’s auch schon.

Wie Sony auf dem offiziellen Blog verkündet, erscheint die Complete Edition nämlich bereits in wenigen Monaten:

Auf der Playstation 5 erscheint die Complete Edition bereits am 6. Oktober

erscheint die Complete Edition bereits am 6. Oktober Auf dem PC ist noch kein finaler Release bekannt, es soll aber Anfang 2024 so weit sein. Dann erscheint Forbidden West auf Steam und im Epic Games Store. Das wären ziemlich genau zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release auf der PS5, der erfolgte im Februar 2022.

1:04 Auf PS5 gefeiert, bald auch auf PC: Horizon Forbidden West kündigt Steam-Release 2024 an

Verantwortlich für die Portierung ist Nixxes Software, wie auf X (ehemals Twitter genannt) vom Studio bestätigt wird. Die haben mit PC-Portierungen bereits bei Marvel's Spider-Man ein Händchen bewiesen.

Was steckt in der Complete Edition?

Die kommende Version von Horizon: Forbidden West ist nicht nur mit dem Hauptspiel und dem DLC Burning Shores vollgepackt, die Complete Edition hält noch mehr bereit. Zusammengefasst erwarten euch folgende Inhalte:

Das Hauptspiel

Das Addon Burning Shores

Digitaler Soundtrack

Digitales Art Book

Das digitale Comicbuch Horizon Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk (unter anderem auch in Deutsch)

Extras im Fotomodus des Spiels

Zwei neue Outfits für Aloy, sowie weitere Ingame-Items wie die neue Nora Thunder Schleuder

Die Complete Edition wird zum Release 70 Euro kosten.

Wenn ihr jetzt ganz heiß auf Horizon: Forbidden West seid oder euch noch unsicher seid, ob sich die Edition samt DLC denn lohnt, guckt doch mal bei unserem Test zum Addon Burning Shores vorbei!

Werdet ihr euch Horizon: Forbidden West für den PC schnappen oder habt ihr das Open-World-Abenteuer samt Addon bereits auf der Playstation 5? Und wenn ja, was haltet ihr von Sonys Vorzeigespiel? Eine grandiose Spielwelt oder doch nicht so euer Fall? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!