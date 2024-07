House of the Dragon: Folge 6 enthüllt einen neuen Drachenreiter und den hat sich der Drache selbst ausgesucht

Der Drache Seerauch hat nun endlich einen neuen Reiter. Bildquelle: HBO

Königen Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) braucht Reiter für die ungebundenen Drachen. Ihre Wahl für Seerauch lehnt der Geschuppte aber auf Art der Drachen ab und bestimmt selbst, wen er auf seinem Rücken dulden wird.

Spoiler-Warnung: Der Artikel enthält detaillierte Infos der 6. Folge von House of the Dragon Staffel 2 und dem Buch »Feuer und Blut« von George R. R. Martin.

Seerauchs neuer Reiter

Rhaenyras Wahl für den Reiter Lord Steffon Finsterlyn (Anthony Flanagan) bekommt eine feurige Absage von Seerauch. Die ehemalige Drache von Laenor Velaryon (John MacMillan) tötet Lord Steffon.

Im späteren Verlauf der 6. Folge entscheidet sich Seerauch für Addam von Holk (Clinton Liberty) als seinen neuen Reiter.

Warum wird Addam ausgewählt? Wie auch sein Bruder Alyn (Abubakar Salim) ist Addam ein Bastard von Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) und damit der Halbbruder von Laenor.

Es scheint, dass Seerauch eine Verbindung zu dem nahen Verwandten seines ehemaligen Reiters spürt. Eine Andeutung dieser Verbindung gab es übrigens schon in Folge 2 zu sehen.

1:04 House of the Dragon: Staffel 2 ist halb vorbei, ein neuer Trailer heizt jetzt die Stimmung an

Ist Laenor tot? Es ist nicht wirklich klar, ob Drachen einen neuen Reiter wählen, wenn der Alte noch lebt. In der Serie täuscht Laenor seinen Tod nur vor, sein weiteres Schicksal ist ab diesem Punkt ungewiss.

In der Vorlage von George R. R. Martin existiert diese Frage nicht, da in »Feuer und Blut« Laenor als tot gilt. Der Spross des Hauses Velaryon ist in der Serie also entweder abseits der Handlung ohne Erwähnung gestorben oder Drachen suchen sich nach einer gewissen Zeit einen neuen Reiter.

Wie aus dem Buch bekannt, wird Addam an der Seite von Königen Rhaenyra in die Schlacht fliegen und beim »Dance of the Dragons« eine wichtige Rolle spielen.

Für die zweite Staffel von House of the Dragon stehen noch zwei Episoden aus, in denen Team Schwarz und Team Grün gegeneinander antreten. Mit Seerauch hat Rhaenyra eine neue mächtige Waffe auf ihrer Seite.

