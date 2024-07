House of the Dragon: Aemonds Liebe für seinen Drachen hat einen ... speziellen Grund

Aemond schleppt einige ziemlich ernsthafte Probleme mit sich herum. Bild: HBO

Aemond Targaryen kam auf ungewöhnliche Art und Weise an seinen Drachen Vhagar. Er wurde nicht als Kleinkind von ihr erwählt, sondern zähmte sie erst später, nach dem Tod ihrer vorherigen Reiterin. Das ist aber noch nicht der ungewöhnlichste Teil ihrer Beziehung zueinander.

In einem Interview mit Filmstarts verriet Aemond-Schauspieler Ewan Mitchell, warum sein Charakter in der gewaltigen Kreatur eine Art Mutter-Ersatz sieht. Wenn ihr dagegen wissen wollt, wieso Matt Smith seinen grausamen Charakter Daemon so gern spielt, schaut direkt bei den Kollegen vorbei.

Aemonds Sehnsucht nach Mutterliebe

Mitchell erzählte, dass er gefragt wurde, ob Aemond einen Mutterkomplex mit sich herumschleppt. Das will er weder bestätigen noch verneinen, erklärt aber:

Ich weiß nicht, ob er Mutterkomplexe hat oder ob er eher den Wunsch hat, von seiner Mutter mehr geliebt zu werden. Obwohl er der zweite Sohn ist, will er wie der erste behandelt werden. Diese Liebe, diese bedingungslose Liebe hat er als Kind nie wirklich erfahren. Und so musste er gewissermaßen ein Surrogat finden. Und vielleicht hat er das in Vhagar gefunden, einer älteren Dame.

»Ältere Dame« ist eine recht nette Umschreibung für den größten und brutalsten Drachen der Ära von House of the Dragon, der bereits für mehrere prominente Tode in der Serie verantwortlich ist. Aemond hat sein Reittier nicht immer voll im Griff, wie sich zum Beispiel am Ende von Staffel 1 zeigte.

Hier seht ihr die beiden mal im Größenvergleich:

Laut Mitchell ergänzen sich Reiter und Drache dennoch recht gut, sie sei quasi eine sichtbare Erweiterung seines inneren Antriebs. Mehr über die Drachen von Game of Thrones und House of the Dragon will George R.R. Martin übrigens in The Winds of Winter enthüllen - dem vorletzten Buch zu Das Lied von Eis und Feuer, auf das Fans nun schon seit 13 Jahren warten.

House of the Dragon läuft gerade in seiner zweiten Staffel, das Finale wird am 4. August 2024 ausgestrahlt. Eine dritte Staffel ist bereits offiziell angekündigt, allerdings bisher noch ohne Release-Datum.

Warum Aemonds Geschichte teilweise eher Horror als klassische Fantasy ist, erzählte Mitchell ebenfalls im Interview mit Filmstarts.

Noch ein bisschen vertiefende Lore zu Vhagar (ohne Spoiler für die Serie): Sie ist weit über 100 Jahre alt, ihre erste Reiterin war Königin Visenya Targaryen, eine der Schwester-Ehefrauen von Aegon, dem Eroberer. Das heißt auch, dass sie gemeinsam mit dem größten bekannten Drachen aller Zeiten, Balerion, gemeinsam in den Krieg gezogen ist. Entsprechend erfahren und kampferprobt ist sie also.