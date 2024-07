»Schludrig«: George R.R. Martin ärgert sich schon seit Jahren über einen Fehler, der House of the Dragon plagt

Auch hier ist der Fehler zu erkennen, wenn ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Bild: HBO Entertainment

George R.R. Martin hat meistens Lob für die Serien übrig, die auf seinen Büchern basieren. Doch ein Detail, das ihn schon in Game of Thrones genervt hat, macht auch House of the Dragon wieder falsch. Und darüber ärgert sich der 75-jährige Autor offenbar immer noch sehr.

Ihr könnt ja mal kurz selber überlegen, ob ihr drauf kommt: Das Wappen des Hauses Targaryen ergibt in der Welt von Westeros keinen Sinn. Und ihr müsst keine Heraldik-Experten sein, um den Fehler zu erkennen. Nachdem wir ihn euch verraten haben, wird es euch wahrscheinlich immer auffallen.

Das Drachenwappen ist falsch

Im Zeichen der Targaryens verbirgt sich nämlich ein seltsamer Anatomiefehler – und nein, damit sind nicht die drei Köpfe gemeint, die sind künstlerische Freiheit und verweisen auf Aegon den Eroberer und seine beiden Schwester-Ehefrauen. Der Fehler liegt in der Zahl der Drachenbeine.

Aus einem für den Autoren nicht nachvollziehbaren Grund wird die Kreatur mit vier statt zwei Beinen abgebildet. Dabei existieren Drachen in der Welt von Westeros ja wirklich und haben allesamt zwei Beine. Genauso wie ihre Verwandten, die Wyvern von Sothoryos.

George R.R. Martin schreibt dazu in seinem Blog:

Warum sollte irgendwer in Westeros jemals vier Beine an einen Drachen packen, wenn sie sich doch die echten anschauen und ihre Gliedmaßen zählen können? (...) Game of Thrones hat uns das korrekte zweibeinige Wappen in den ersten vier und einem Großteil der fünften Staffel gegeben, aber als Danaerys’ Flotte ins Bild segelt, zeigen alle Segel vierbeinige Drachen. Da hat jemand schludrig gearbeitet, vermute ich.

Tatsächlich könnte er mit seiner Einschätzung Recht haben, denn das Wappen wechselt immer mal wieder: In der Promo für Staffel 2 wurde plötzlich wieder das korrekte benutzt, in der Serie selbst taucht dann der Vierbeiner wieder auf.

Weiterhin schreibt Martin, dass die Macher von House of the Dragon sich wohl bewusst entschieden hätten, das falsche Wappen zu übernehmen. Besonders habe ihn geärgert, dass das Symbol seinen Weg auch auf Buchcover gefunden habe, dagegen habe er vergeblich protestiert.

Stören euch solche Kleinigkeiten auch so sehr, wie das offenbar bei George R.R. Martin der Fall ist? Der Autor ist ja für seine Detailliebe bekannt, andere sehen das vermutlich etwas lockerer.

House of the Dragon läuft aktuell in seiner zweiten Staffel, das Finale wird am 4. August ausgestrahlt. Eine dritte Staffel soll ebenfalls gedreht werden, es sind aber noch keine genauen Termine bekannt.