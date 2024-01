House of the Dragon: Zum Release von Staffel 2 hat sich offenbar ein Star verplappert

Matt Smith hat sich in Staffel 1 vom Schurken zum Liebling vieler Zuschauer entwickelt - und jetzt den Release für Staffel 2 verplappert.

Gute Nachrichten für alle Fans von House of the Dragon: Nachdem die erste Staffel des Prequels viele Game-of-Thrones-Anhänger nach der diskussionswürdigen achten Staffel wieder versöhnlich gestimmt hat, geht der Kampf zwischen den Targaryens in die nächste Runde.

Und Season 2 könnte womöglich in nicht allzu weiter Ferne liegen, denn einer der größten Stars der Serie

HotD Staffel 2 könnte diesen Sommer starten

Matt Smith, der den genialen Prinz Daemon Targaryen verkörpert, hat in einem Interview mit dem BBC-Podcast Zoe Ball Breakfast Show möglicherweise verraten, dass die zweite Staffel der Serie im August dieses Jahres auf HBO anlaufen wird.

Auf die Frage, wenn es mit der zweiten Staffel endlich losgehen würde, antworte Smith ohne lang nachzudenken:

August, glaube ich, Sommer. Ja, diesen Sommer. Ich hab noch nichts gesehen, aber wir sind letztes Jahr fertig geworden.

Aber Vorsicht: Smiths Äußerungen sollten nicht als endgültige Bestätigung angesehen werden, auch wenn der Termin angesichts des Starts der ersten Staffel, die ebenfalls im August anlief, Sinn ergibt. Eine offizielle Bestätigung steht aktuell noch aus.

Von offizieller Seite gab es kürzlich aber auch Neuigkeiten, und zwar in Form des zweiten Trailers zur neuen Staffel, den ihr hier sehen könnt:

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

Die zweite Staffel scheint es in sich zu haben: Der Trailer deutet darauf hin, dass Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower auf einen blutigen Bürgerkrieg zusteuern, in dem es zu riesigen Schlachten kommen wird, an denen natürlich auch die Drachen der verfeindeten Familienteile teilnehmen werden.

Für die zweite Staffel kehren Matt Smith als Daemon Targaryen, Olivia Cooke als Alicent Hightower und Emma D’Arcy als Rhaenyra Targaryen zurück. Ebenfalls wieder dabei sind Eve Best als Rhaenys Targaryen, Steve Toussaint als Corlys Velaryon, Sonoya Mizuno als Mysaria und Rhys Ifans als Ser Otto Hightower.

Für die Regie der neuen Folgen zeichnen Game of Thrones-Veteran Alan Taylor sowie Clare Kilner, Geeta Patel, Andrij Parekh und Loni Peristere verantwortlich.

Es bleibt also spannend, ob sich Smiths Aussagen bewahrheiten. Wir halten euch natürlich direkt auf dem Laufenden und sobald ein offizieller Starttermin feststeht, lest ihr es bei uns.