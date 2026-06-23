House of the Dragon: Für Staffel 3 wurden 23 Stuntmen gleichzeitig in Brand gesteckt - ein neuer Rekord

Staffel 3 von House of the Dragon beginnt mit einer feurigen Schlacht - einer der größten und blutigsten in der Geschichte von Westeros. Bildquelle: HBO

Nach einer Wartezeit von zwei Jahren ist House of the Dragon zurück und fackelt – im wahrsten Sinne des Wortes – gleich mal die Bude ab. Staffel 3 beginnt damit, wo die zweite Season eigentlich hätte enden sollen: Der Schlacht in der Gurgel und eines der blutigsten und heftigsten Gefechte von ganz Westeros.

Hier treffen zwei riesige Flotten (die von Corlys der Seeschlange Velaryon und die der Triarchie) aufeinander, während die Drachen Vermax, Moondancer und Sheepstealer Feuer vom Himmel regnen lassen.

Für die Schlacht in der Gurgel wurden 23 Stuntleute auf einmal in Brand gesetzt

Im Auftakt der neuen HotD-Staffel geht es also ordentlich ab. Und tatsächlich konnten die Verantwortlichen bei dem Dreh sogar einen Weltrekord brechen. Hier erstmal ein paar blanke Zahlen. So kamen die folgenden Kapazitäten zum Einsatz:

15.000 für Stunts geschulte Statisten

3.500 Requisiten

25 Tonnen Propan

Und speziell der Weltrekord:

23 Stuntleute in einer Aufnahme in Brand setzen

2:40 »Hätte ich nicht erwartet« - Der finale Trailer zu House of the Dragon: Staffel 3 verspricht ein gewaltiges Spektakel

Autoplay

House of the Dragon schlägt Game of Thrones in diesem Punkt

Laut dem Emmy-ausgezeichneten Stunt-Koordinator Rowley Irlam (via THR) waren ursprünglich sogar nur 20 Stunt-Personen eingeplant. Doch als man die Chance witterte, einen neuen Rekord aufzustellen, stockte man um drei weitere Spezialisten auf.

Den ursprünglichen Rekord hatte mit Game of Thrones sogar die eigene Mutter-Serie inne: 2017 ließ Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in Folge 4 von Staffel 7 Feuer auf die Armee der Lannisters niederregnen. Und hier war Rowley Irlam tatsächlich ebenso involviert.

Für die Schlacht in der Gurgel stand Irlam vor der zusätzlichen Herausforderung, dass sie die auf der offenen See abspielt. Dafür wurden drei Millionen Liter an Wasser, jeweils Tanks für trockene, nasse und Drehs unter Wasser und vier verschiedene Schiffskulissen beansprucht.

Im Vorfeld zur Ausstrahlung verriet Serien-Chef Ryan Condal, dass man sich für dieses Ereignis in der Geschichte von Westeros ein Beispiel an Herr der Ringe nehmen müsste. Denn wie bei Helms Klamm wollen wir von der Schlacht nicht nur hören, sondern auch etwas sehen. Und dafür will man entsprechend abliefern.

Mittlerweile konntet ihr euch selbst ein Bild von der Schlacht in der Gurgel machen. Bei internationalen Kritiken kam der Auftakt der dritten Staffel von House of the Dragon schon mal ganz gut weg.

Und selbst ich als jemand, der von House of the Dragon eigentlich nicht mehr viel erwartet hatte, konnte sich für das Spektakel begeistern. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.