House of the Dragon: Die neue Game of Thrones-Serie bricht schon jetzt Rekorde

Für HBO ist das erste Spin-off zu Game of Thrones ein voller Erfolg - und das nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung der allerersten Folge: House of the Dragon bricht aktuell Rekorde und kann sich schon jetzt mit beeindruckenden Zuschauerzahlen rühmen. Allerdings hat der einschlagende Erfolg auch Schattenseiten, kann so nicht jeder Fan die Serie ungestört genießen.

Unsere spoiler-freie Review: Falls ihr euch dafür interessiert, was wir von House of the Dragon halten, haben wir natürlich den genau passenden Artikel für euch: Dennis hat sich bereits die ersten sechs Episoden der neuen Game of Thrones-Serie angesehen und klärt in seiner Spoiler-freien Review, warum sie nicht nur für Veteranen von George R.R. Martins altbekannter Fantasy-Welt spannend ist:

162 13 House of the Dragon Spoilerfreies Fazit nach 6 Folgen – für wen lohnt sich das GoT Prequel?

Die Zahlen sprechen für sich

Folge 1 von House of the Dragon startete am 21. August 2022 in den USA, aufgrund der Zeitverschiebung war es hierzulande erst am 22. August um 4 Uhr morgens soweit. Der Erfolg der neuen HBO-Serie ließ aber nicht lange auf sich warten. So berichten unter anderem Deadline und SambaTV davon, was für Rekorde House of the Dragon in kürzester Zeit brechen konnte.

House of the Dragon im Höhenflug: Die wichtigsten Details haben wir in einer kompakten Stichpunktliste für euch zusammengefasst:

House of the Dragon konnte mit seinem Debüt mehr Zuschauer erreichen, als jede andere HBO-Serie zuvor - sowohl in den USA, als auch in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika

In den USA allein haben bereits am Sonntag über 10 Millionen Zuschauer die erste Folge von House of the Dragon verfolgt - zur Premiere sollen zeitgleich 2,6 Millionen US-Haushalte eingeschaltet haben.

HBO zufolge handelt es sich bei den aktuellen Zahlen nur um circa 20 bis 40 Prozent der gesamten Zuschauerschaft. Es ist nicht auszuschließen, dass die Serie bereits von vielen Menschen mehr verfolgt wurde. Konkrete Zahlen dürften sich aber erst in den kommenden Tagen bis Wochen ergeben.

House of the Dragon ist aber nicht nur für HBO ein Erfolg: So soll es sich bei der ersten Episode um die meistgesehene Premiere eines Kabel- oder Streaming-Service im Jahr 2022 handeln - Staffel 4 von Stranger Things kam beispielsweise bei seinem Debüt auf Netflix »nur« auf 1,2 Millionen US-Haushalte.

Wie geht es jetzt weiter? Bisher ist natürlich nur die erste Folge von House of the Dragon gestartet. Staffel 1 der neuen Game of Thrones-Serie umfasst insgesamt zehn Episoden die jeweils im Wochentakt veröffentlicht werden. Wie ihr in Deutschland House of the Dragon verfolgen könnt, haben wir bereits in dem folgenden Artikel für euch zusammengefasst:

56 1 House of the Dragon So schaut ihr die Game of Thrones-Serie in Deutschland

Nicht jeder konnte ungestört einschalten

Serien-Premiere zwingt HBO Max in die Knie: Der bahnbrechende Erfolg von House of the Dragon bringt natürlich auch seine Schattenseiten mit sich. Wie unter anderem TheHollywoodReporter berichtet, sorgte der enorme Ansturm auf den US-Streamingdienst HBO Max bei vielen Zuschauern für Verbindungsproblemen. Vor allem während der Premiere der Game of Thrones-Serie am 21. August soll damit das Serienerlebnis für zahlreiche Zuschauer beeinträchtigt worden sein.

In Anbetracht des frappierenden Interesses an House of the Dragon und wie viele Zuschauer den aktuellen Zahlen eingeschaltet haben sollen, nicht unbedingt überraschend. Einen Ausblick auf die kommenden Folgen der TV-Serie gibt es übrigens im finalen Trailer zu House of the Dragon:

Konntet ihr bereits bei House of the Dragon einschalten? Was haltet ihr von der neuen HBO-Serie - vor allem im direkten Vergleich mit Game of Thrones? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!