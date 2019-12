How the Cringe saved Christmas mit Micha, Petra & Markus: Ein qualvoller (?) Blick in die

Jeder kennt das: Auch wenn man eigentlich stolz darauf ist, was man bisher erreicht hat, will man dieses eine alte Weihnachtsfoto vom Krippenspiel mit dem blaugelben Rentierpullover nie wieder sehen - ein Wunsch, den wir Micha, Petra und Markus nicht erfüllen werden!

Bei »How the Cringe saved Christmas« schauen sich die drei nämlich ihre besten alten Folgen aus zig Jahren Redaktion und Raumschiff GameStar zusammen an, blicken auf vergangene Schätze und Szenen, die am besten für immer in Vergessenheit geraten wären. Und das Beste: Ihr seid live dabei! Sollten sie den ersten Ansturm des Weihnachts-Cringes heil überstehen, könnt ihr außerdem mit ihnen gemeinsam auswählen, welches Highlight ihr mit ihnen zusammen anschaut!

How the Cringe saved Christmas im Kurzüberblick

Wer? Micha, Petra & Markus

Auf Twitch bei MAX Wann? Von 17 bis 18 Uhr

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch