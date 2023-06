Hunt: Showdown hat einen neuen Boss enthüllt und das ist noch nicht mal die größte Neuerung

0:50 Hunt: Showdown - Düsterer Trailer enthüllt das neue Krokodilmonster Rotjaw

Anfang Juni haben die Hunt-Entwickler einen ersten Trailer zum anstehenden Sommerevent »Tide of Shadows« veröffentlicht – und der hat es durchaus in sich. Denn das Video, das ihr gleich oben sehen könnt, bietet Spielern neben einem ersten Blick auf das neue Bossmonster namens Rotjaw auch zahlreiche weitere Hinweise auf anstehende Änderungen in Hunt: Showdown.

Kein Käfig kann diese Bestie halten

Aber der Reihe nach. Das neue Ziel Rotjaw ist Cryteks Antwort auf die immer wieder vorgebrachte Forderung der Community nach einem neuen Bossmonster. Denn an Spinne, Schrottschnabel und Co. haben wir uns langsam aber sicher gewöhnt.

Jetzt hat Crytek die Katze, beziehungsweise das Krokodil aus dem Sack gelassen und das neue Monster erstmals gezeigt. Die riesenhafte Echse durchstreift auf der Suche nach frischer Beute die Sümpfe des Bayou und greift gnadenlos alle Jäger an, die ihr zu nahe kommen.

Dabei setzt Rotjaw vor allem auf seine mächtigen Kiefer. Der Trailer zeigt, wie das Krokodil immer wieder durch das Wasser prescht und mit seinen messerscharfen Zähnen zubeißt. Entsprechend wichtig wird es für Spieler sein, davon möglichst Abstand zu halten. Wie auch die anderen Bosse, soll Rotjaw in einen Ragemodus wechseln, wenn er verwundet wurde. Dann schlägt das Krokodil besonders wütend um sich.

Bossmonster Rotjaw sprengt im Ragemodus seinen Käfig.

Zu Anfang der Runde soll Rotjaw noch in einem Käfig gefangen sein. Wenn er ein bestimmtes Level erreicht hat, kann er sich jedoch befreien und lässt seinem Zorn freien Lauf. Der Trailer zeigt zahlreiche zerborstene Käfige. Woher Rotjaw gekommen ist und wer ihn in den Bayou transportiert hat, ist noch unklar. Die Hintergrundgeschichte der Echse dürfen wir wohl im kommenden Event näher untersuchen.

Regnerische Aussichten

Eine noch bedeutendere Neuerung dürfte aber der Regen sein, der im Trailer zunächst stimmungsvoll vor sich hinplätschert, sich dann aber zu einem tosenden Gewitter ausweitet. Der Regen dürfte das Gameplay von Hunt ordentlich auf den Kopf stellen, der er beeinflusst sowohl unsere Sicht- als auch Hörweite.

Während eines Gewitters wird es deutlich schwieriger sein, herannahende Feinde zu erkennen oder Schüsse und auffliegende Raben zielsicher zu orten. Gleichzeitig wird Hunt damit aber um einiges atmosphärischer. »Tide of Shadows« reiht sich damit hinter das vergangene Inferno-Event ein, das die Spielwelt mit lodernden Flammen überzog. Ob der Regen nun dauerhaft als zufällige Tageszeit in Hunt hinzukommt oder wie die Waldbrände nur zeitlich begrenzt ist, ist noch nicht bekannt.

Was ist noch neu?

Neben Gewittern und wütenden Krokodilen soll das neue Update noch weitere, nicht so offensichtliche Neuerungen bieten; darunter unter anderem:

Neue legendäre Jäger.

Tragbare Medikits und Werkzeugkisten als Ausrüstungsgegenstände .

. Neue Battlepass-Gegenstände wie ein Messer und ein explosiver Bolzen für die Armbrust.

Gerade die neue Ausrüstung könnte neben dem Wetter zum echten Gamechanger werden. Flexiblere Heilungsmöglichkeiten erlauben neue Herangehensweisen an Bosse und Kämpfe mit anderen Spielern.

Ein konkretes Releasedatum für »Tide of Shadows« hat Crytek bisher noch nicht genannt. Ein bisschen werden wir uns aber noch gedulden müssen. Als nächstes geht in Hunt erstmal das Update 1.13 an den Start, das unter anderem einen Schießstand zum Ausprobieren des Waffenarsenals mit sich bringt.

Was meint ihr: Habt ihr Lust auf Regen und den neuen Boss oder fandet ihr schon das Feuer des Inferno-Events nervig? Diskutiert gerne in den Kommentaren.