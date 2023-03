Hunt: Showdown plant mit dem nächsten Update Großes, Roadmap für 2023 vorgestellt

Crytek drückt aufs Gas: Hunt Showdown ist im Aufwind und nimmt sich für 2023 und 2024 viel vor.

Die Entwickler von Hunt: Showdown haben ihre Pläne für die nahe und auch etwas weitere Zukunft enthüllt und in zwei Livestream-Runden über das große Update 1.12 sowie die Roadmap für 2023 und 2024 gesprochen.

Wir fassen hier die wichtigsten Eckpunkte zusammen, die Crytek für den Ausnahme-Shooter ins Visier nimmt!

Der nächste große Content-Patch mit der Nummer 1.12 ist bereits auf den Test-Servern von Hunt: Showdown spielbar und soll wie üblich nach dem Probelauf bald ins richtige Spiel übertragen werden. Das komplette Video findet ihr auf dem Hunt-Kanal, hier sind die wichtigen Infos in Kürze:

Questlines: Hunt führt jetzt thematisch zusammenhängende Serien von Herausforderungen ein, die ihr erstmals auch gemeinsam im Team erledigen und damit Belohnungen wie neue Waffen-Varianten freischalten könnt. Thema zum Start sind Krokodile, es gibt auch neue Alligator-Fallen.

Hunt führt jetzt thematisch zusammenhängende Serien von Herausforderungen ein, die ihr erstmals auch gemeinsam im Team erledigen und damit Belohnungen wie neue Waffen-Varianten freischalten könnt. Thema zum Start sind Krokodile, es gibt auch neue Alligator-Fallen. Tutorial-Kampagne: Fans von The Witcher erkennen die Stimme sofort: Geralt-Sprecher Doug Cockle vertont das brandneue Intro für Neulinge, das wie eine Art Mini-Story-Kampagne aufgezogen ist und Anfänger nun viel besser an die komplexen Mechaniken von Hunt heranführen soll.

Fans von The Witcher erkennen die Stimme sofort: Geralt-Sprecher Doug Cockle vertont das brandneue Intro für Neulinge, das wie eine Art Mini-Story-Kampagne aufgezogen ist und Anfänger nun viel besser an die komplexen Mechaniken von Hunt heranführen soll. Wildcard-Contracts: Im Menü von Hunt könnt ihr künftig gezielt zwischen Standard-Aufträgen bei Tag und Wildcard-Wetterbedingungen wie zum Beispiel Nacht auswählen und euer Loadout entsprechend vorbereiten. Damit seid ihr also nicht mehr dem Zufall ausgeliefert, wie die Map aussieht und sich spielt.

Im Menü von Hunt könnt ihr künftig gezielt zwischen Standard-Aufträgen bei Tag und Wildcard-Wetterbedingungen wie zum Beispiel Nacht auswählen und euer Loadout entsprechend vorbereiten. Damit seid ihr also nicht mehr dem Zufall ausgeliefert, wie die Map aussieht und sich spielt. Solo-Vorteile: Allein gegen Teams anzutreten soll in Zukunft ein weniger leichter werden. Hunt überarbeitet den Necromancer-Perk, sodass ihr euch als Solo einmal selbst wiederbeleben könnt. Solos erhalten außerdem mehr Hunt-Dollar durch erfüllte Ziele.

Dazu wird das Update gleich vier neue Waffen-Varianten, jede Menge Bugfixes, Balancing-Verbesserungen, Interface-Updates, Map-Optimierungen und einiges mehr enthalten. Auf Steam könnt ihr die kompletten Patch Notes nachlesen.

Das neue Interface für eure Loadouts ist deutlich aufgeräumter.

Weitere Zukunftspläne 2023 & 2024

Was passiert in Hunt: Showdown nach dem großen 1.12-Update? General Manager David Fifield von Crytek verrät dazu jetzt mehr. Sein ganzes Video könnt ihr auf dem Hunt-Kanal anschauen, hier seine wichtigsten Eckpunkte auf der Roadmap:

Boss-Typ "Wild Targets": Hunt führt eine ganz neue Art von Endgegnern ein, die nicht wie bisher fest in bestimmten Gebäuden unterwegs sind, sondern die Map als Wild Targets frei durchstreifen. Ab Sommer 2023 wird die Jagd auf diese neue Art von Bounty eröffnet!

Hunt führt eine ganz neue Art von Endgegnern ein, die nicht wie bisher fest in bestimmten Gebäuden unterwegs sind, sondern die Map als Wild Targets frei durchstreifen. Ab Sommer 2023 wird die Jagd auf diese neue Art von Bounty eröffnet! Neue Event-Trilogie: Im Stil der Moon-Serie von 2021 und 2022 wird es wieder eine neue Serie von Ingame-Events geben, die den Spielablauf ordentlich durchrütteln sollen. Dabei kommen neue Fraktionen, Mechaniken und auch Story-Häppchen dazu, die die Hunt-Lore weiter ausbauen.

Im Stil der Moon-Serie von 2021 und 2022 wird es wieder eine neue Serie von Ingame-Events geben, die den Spielablauf ordentlich durchrütteln sollen. Dabei kommen neue Fraktionen, Mechaniken und auch Story-Häppchen dazu, die die Hunt-Lore weiter ausbauen. Neue Wetter-Bedingungen: Da Crytek das große Inferno-Event als Erfolg betrachtet, arbeitet das Team jetzt an neuen Map-Zuständen. Diese können dann über eine Wildcard-Playlist gezielt gespielt werden (siehe Wildcard-Contracts oben unter Update 1.12).

Da Crytek das große Inferno-Event als Erfolg betrachtet, arbeitet das Team jetzt an neuen Map-Zuständen. Diese können dann über eine Wildcard-Playlist gezielt gespielt werden (siehe Wildcard-Contracts oben unter Update 1.12). Schießplatz: Hunt führt eine Shooting Rang ein, auf der ihr ganz in Ruhe bestimmte Waffen und Loadouts an Puppen testen könnt. Später soll dort auch eine Koop-Party-Funktion mit PvP-Option hinzugefügt werden, um beispielsweise 1v1-Duelle auszufechten.

Hunt führt eine Shooting Rang ein, auf der ihr ganz in Ruhe bestimmte Waffen und Loadouts an Puppen testen könnt. Später soll dort auch eine Koop-Party-Funktion mit PvP-Option hinzugefügt werden, um beispielsweise 1v1-Duelle auszufechten. Neue Map: Crytek bestätigt erneut, dass man an einer neuen Karte für Hunt arbeitet. Diese soll dann auch voll vom Upgrade auf die neue Version der CryEngine profitieren und ein völlig neues Biom darstellen. Die schlechte Nachricht: die Map kommt erst im Frühjahr 2024.

In fünf Jahren seit dem Early-Access-Start hat sich Hunt vom Nischentitel zu einem echten Shooter-Schwergewicht gemausert. Die neue Pläne zeigen: Jetzt will man nicht an Fahrt verlieren, sondern nochmal eine Schippe drauflegen!

Was haltet ihr von den Zukunftsplänen für Hunt: Showdown? Freut ihr euch über die vielen angekündigten Neuerungen oder seid ihr eher traurig, dass die neue Map nicht mehr dieses Jahr erscheint? Schreibt uns in den Kommentaren.